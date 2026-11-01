Eric Frattini: «Israel podría tener evidencias de sobornos inmobiliarios a Begoña Gómez en Marruecos obtenidas con Pegasus»

«Israel podría tener evidencias de sobornos inmobiliarios a Begoña Gómez en Marruecos obtenidas con Pegasus». Es la información que dieron a Eric Frattini dos ex miembros de la Unidad Aman, la inteligencia militar de Israel: «Es lo que me contaron. Hay que recordar que Pegasus no está desarrollado por el Mossad. El programa Pegasus está desarrollado por ex miembros de la Unidad 8200, que es la unidad de hackers de la Aman, la inteligencia militar israelí. Son los genios del hackeo, encargados de la interceptación de comunicaciones».

Eric Frattini es el periodista y escritor español que mejor conoce los entresijos del Mossad, el Aman y el Shabak o Shin Bet, las tres patas de los servicios de información de Israel. Eric viene a OKDIARIO a presentar su última obra: La guerra sagrada del Mossad. En ella, Frattini desmenuza los detalles de dos décadas de guerra encubierta de Israel contra el Irán nuclear hasta llegar a la eliminación del ayatolá Alí Jamenei, en febrero de este 2026.

Pegasus y Begoña Gómez

Eric recuerda lo que los dos ex agentes del Aman le contaron sobre Begoña Gómez que habría sido cazada pactando sobornos en una operación inmobiliaria en Tánger forzada por los servicios de inteligencia de Marruecos: «Fue en una operación de la DGS, la Dirección General de la Seguridad de Marruecos. El contraespionaje marroquí había orquestado una operación encubierta haciéndose pasar los agentes por empresarios inmobiliarios en Tánger con la idea de construir una urbanización de lujo y un desarrollo urbanístico en la zona costera y donde, parece ser, que engancharon a la esposa del presidente del Gobierno probablemente con un soborno, haciéndole creer que ella podría atraer a inversores importantes».

Eric Frattini dice que las fuentes son 100% fiables: «Es lo que me contaron en Israel». Recuerda que «el hecho es que, al poco tiempo de que a mí me dijeran eso, a los pocos días de que me contaran esa operación, en el momento que ocurrió, el presidente Sánchez, sin consultar con el Congreso ni nadie de nadie, ni tampoco en Bruselas, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara».

Eric Frattini cree que es evidente que «Sánchez se ha vendido a Marruecos, no sabemos por qué, aunque algún día saldrá». De fondo, los lazos y negocios conocidos del PSOE y de algunos de sus líderes con Marruecos desde los tiempos de Felipe González.

Israel y Marruecos

Eric Frattini recuerda la magnífica relación de Israel y Marruecos: «Mohamed VI es uno de los grandes socios estratégicos actuales de Netanyahu y de Israel no sólo en el norte de África, también en Oriente Medio». Cree Frattini que España está pagando los insultos a Israel y las expresiones antisemitas del Gobierno de Pedro Sánchez: «España ha dejado de tener interés para Israel en el Estrecho de Gibraltar respecto a Marruecos».

La colaboración de Israel y Marruecos se despliega en diversos ámbitos y particularmente en materia de seguridad e inteligencia: «El Mossad entrena a los servicios de inteligencia marroquíes. La tecnología que usan es israelí. Marruecos está construyendo entre Tánger y Ceuta un centro de radares espectacular que apunta a España con tecnología israelí y va a comprar misiles balísticos a Israel que llegarían a las capitales del sur de España. Estamos ya a tiro de Marruecos».

Eric Frattini cuenta que el despliegue del Mossad en Marruecos es enorme: «Está en todas partes». Y, por ello, cree factible, dadas las buenas relaciones bilaterales entre Israel y Marruecos, que «el Mossad haya pasado a Marruecos informaciones internas sensibles relacionadas con España».

Ceuta

Eric Frattini no tiene dudas: «Israel podría habernos avisado de la invasión de Ceuta, pero los insultos y discursos antisemitas se pagan». Para Frattini, la invasión de Ceuta en julio es un capítulo más de la guerra híbrida de Marruecos contra España: «Marruecos es nuestro enemigo y no hace nada por casualidad».

«Es asqueroso -dice Frattini- que Sánchez dijera que el CNI no se enteró», aunque recuerda también que, con Sánchez, en estos 8 años, el despliegue y operaciones del CNI en Marruecos se han visto mermados. El escritor y ensayista pronostica que «si España no toma medidas serias de defensa, Ceuta y Melilla terminarán siendo de Marruecos». Cuenta Frattini la estrategia paralela de Marruecos con su diplomacia de alto nivel y la labor de su potente lobby en Bruselas.

El Mossad e Irán

En La guerra sagrada del Mossad, Eric Frattini cuenta detalles inéditos, basados en testimonios e informes de inteligencia, del llamado Plan de Batalla, el plan diseñado por el ex director del Mossad en tiempos de Ariel Sharon, Meir Dagan, para impedir el desarrollo del programa nuclear iraní. Particularmente, las operaciones encubiertas, con espías sobre el terreno, para ir asesinando a los científicos del programa nuclear y buscar la manera de cazar a Alí Jamenei.

«El Mossad usa la mejor tecnología pero jamás ha abandonado el uso de espías de campo infiltrados sobre el terreno», señala Eric Frattini. Hasta tal punto que en los meses previos al ataque de febrero y la eliminación del Ayatolá Jamenei, el líder de la inteligencia iraní advirtió a la cúpula del régimen de «una infiltración jamás conocida de Israel en Irán».

Eric Frattini recuerda que «Israel tuvo a Jamenei a tiro en ocasiones anteriores a su eliminación en febrero, pero Trump no accedió, hasta que en febrero, hackeando las cámaras de tráfico de Teherán, el Mossad descubre la reunión en la que finalmente lo matarían junto a buena parte de la cúpula del régimen». Entonces, sin contar con la Casa Blanca, Netanyahu decidió matarlo. Frattini cree que «Irán resiste por un error de cálculo de David Barnea [director del Mossad hasta junio] hace un año. Barnea convenció a Netanyahu que apoyar las protestas internas haría caer al régimen. No imaginó la brutal represión de Jamenei, con la Guardia Revolucionaria, matando a más de 50.000 personas».