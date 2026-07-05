Entran a robar al despacho del abogado de Vito Quiles y se llevan su expediente

El despacho Ospina Abogados ha sido el escenario de un robo en la noche de este sábado. Los ladrones consiguieron forzar la entrada para acceder al interior de las instalaciones, y se llevaron el expediente del caso de Vito Quiles, que es uno de los clientes representados por este despacho de abogados penalistas.

Los hechos sucedieron a las 22:40 horas. Fue en ese momento cuando los ladrones lograron acceder al interior del despacho, situado en Madrid. Lograron desactivar la alarma y, con un taladro, romper el sistema que impide el acceso sin clave, para entrar dentro. Una vez en el interior, los ladrones, que tenían claro qué era lo que buscaban, revolvieron cajas y papeles, como se observa en la imagen, hasta encontrar el expediente de Vito Quiles. Fue lo único que sustrajeron durante su actuación.

Al percatarse del robo, Ospina Abogados llamó a la Policía, que acudió a su sede para investigar lo sucedido.

La causa contra Vito Quiles ha estado de actualidad esta semana, después de que la juez activase una orden de busca y captura contra éste, que la defensa negaba haber recibido, argumentando que la intención de su cliente era comparecer de forma voluntaria. De hecho, tal y como informó OKDIARIO, desde el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid se transmitió la advertencia de que Quiles sería detenido si comparecía en sede judicial, como demostraba el audio publicado. Finalmente, Quiles acudió el viernes junto a su letrado, y la juez levantó esa orden. Ahora, un día después, el expediente de esta causa ha sido robado del despacho del abogado Juan Gonzalo Ospina.