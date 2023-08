La mano derecha de Yolanda Díaz, Enrique Santiago, ha reconocido este lunes desde el Congreso que «no hay ninguna limitación» para avanzar en amnistías como las que están pidiendo en independentismo de Cataluña para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, a la vez que ha expresado sus dudas porque el PNV vaya a votar a favor de Alberto Núñez Feijóo teniendo a Vox sustentándole. Unas palabras de que no ve «limitaciones legales» en clara referencia al precio que ha puesto el independentismo en Cataluña para apoyar en una posible investidura de Pedro Sánchez para que renueve su mandato como presidente del Gobierno, siendo clave el partido político Junts per Catalunya y su líder Carles Puigdemont, golpista y huido de la Justicia española.

Desde el Congreso, tras recoger sus credenciales como diputado, Enrique Santiago, dirigente portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso y diputado electo de Sumar por Córdoba, se ha pronunciado de esta manera sobre las reivindicaciones de grupos como Junts per Catalunya para permitir que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno, como se ha indicado anteriormente. A juicio del además secretario general del Partido Comunista de España, los «expertos en materia constitucional» están diciendo que no existe ningún obstáculo legal para avanzar en cuestiones como el tipo de amnistía que reclaman los independentistas.

Independentismo en Cataluña

Santiago ha utilizado un lenguaje ambiguo en sus guiños al independentismo en Cataluña, reconociendo que las conversaciones con las fuerzas políticas para formar Gobierno «están abiertas» y que la posibilidad legal de otorgar una amnistía al independentismo «no significa que sea lo que corresponda o deje de corresponder». «Eso habrá que ver cómo se conforman las mayorías de gobierno», ha defendido.

Ante el ofrecimiento de Vox a Feijóo de darle sus votos en la investidura aún sin entrar en el Gobierno, Enrique Santiago ha lanzado un mensaje al PNV, utilizando la consigna del PSOE, impuesta por Pedro Sánchez dentro de su estrategia para repetir como presidente del Gobierno: considera que el PNV ni «ninguna fuerza democrática» vaya a ofrecer su apoyo al líder del PP teniendo a Vox detrás.

«La derecha no tiene mayoría para gobernar, el resultado de las urnas ha sido muy claro, por mucho que se ofrezca Vox o el señor Abascal al señor Feijóo, no tiene mayoría», ha proclamado el dirigente de Izquierda Unida con su consigna obviando la posibilidad de que según el artículo 99 de la Constitución española se puede conseguir la confianza parlamentaria en una segunda votación con mayoría simple: «Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple».

Enrique Santiago, sin embargo, ha indicado que el ofrecimiento de Vox «no cambia en absoluto» el escenario, reprochando a PP y al partido de Santiago Abascal sus pactos en distintos Gobiernos autonómicos, siendo el último el de Aragón.

«El PP y Vox han alarmado suficientemente a la ciudadanía de este país para rechazar que se produzca un acuerdo que pudiera posibilitar algún tipo de gobierno conjunto», ha sostenido Enrique Santiago, que ha definido estos pactos como «restricciones constantes de derechos fundamentales» siguiendo con la consigna de infundir miedo a la ciudadanía, impuesta por el PSOE desde las elecciones del 28M que se han utilizado también en las elecciones generales del 23J, que ha ganado Alberto Núñez Feijóo.

Y ante los apoyos que pueda cosechar Feijóo, el dirigente de IU ha señalado que «la realidad es que el PP no tiene aliados ni nadie le coge el teléfono porque ha supeditado sus políticas a las políticas de la ultraderecha».