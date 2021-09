Jordi Sabaté Pons es un enfermo de Esclerosis Lateral Amitrófica (ELA) que ha visibilizado su lucha contra la enfermedad a través de las redes sociales. Precisamente por este medio ha cargado contra el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, al que ha reprochado: «Eres un político del Gobierno, te puedes pagar los tratamientos y no luchas nada».

Sabaté lleva siete años luchando contra una enfermedad que no tiene tratamiento. Este activista y youtuber, como se define, ha visibilizado su lucha en las redes sociales, a través de las cuales intenta ayudar a todos los enfermos de ELA que, como él, tienen problemas para hacer frente al costosísimo tratamiento y al día a día de esta enfermedad mortal. Por eso, Sabaté no entiende la actitud del político de Podemos, aquejado de una enfermedad que le tiene postrado en una silla de ruedas -atrofia muscular espinal– y que debería ser más sensible hacia los problemas de personas como Sabaté.

«Cobro una limosna de pensión y no puedo pagar mis cuidados», asegura en un mensaje Jordi Sabaté, que añade lo que se ha convertido ya en una realidad para muchas familias. «Gracias a la ayuda económica de mi familia puedo seguir vivo. Yo lucho por lo que no pueden pagar y no soy político», asegura y, entonces, lanza el reproche contra Pablo Echenique: «Tú eres político del Gobierno, también te los puedes pagar [los tratamientos] y no luchas nada», concluye.

Hola @PabloEchenique, Cobro una limosna de pensión y no puedo pagar mis cuidados. Gracias a la ayuda económica de mi familia puedo seguir vivo. Yo lucho por los que no pueden pagar y no soy político. Tú eres político del gobierno, también te los puedes pagar y no luchas nada. — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) September 14, 2021

Prestación por dependencia y salario de 126.000 €

Pablo Echenique tiene una situación económica bastante cómodo. Al menos más cómoda que la de muchas personas como Sabaté. El político de Podemos acaba de actualizar la declaración de bienes y ha incluido la compra de una segunda vivienda en Madrid, tasada en 165.448 euros. Además, este político que presume de ser azote de la banca reconoce especular con criptomonedas al tiempo que se beneficia de 3.569 euros en concepto de prestación de dependencia. Nada mal para un podemita que según Newtral cobra 126.582 euros anuales.

Especulador con criptomonedas

El dirigente comunista también le ha cogido gusto a la especulación financiera. Así como su correligionario Ramón Espinar especulaba con vivienda protegida, al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso se le ha dado por las criptomonedas, con las que lleva ganados unos 5.890 euros. También tiene 58 participaciones de la empresa Plebiotic SL, una compañía especializada en biotecnología, valoradas en 58 euros.

Echenique también destaca por su capacidad de ahorro: dispone de depósitos bancarios valorados en 83.639 euros. Cantidad que, según el ideario de Podemos, debería estar a «disposición de lo que la sociedad necesita», ya que su partido es defensor de confiscar los ahorros de la gente.