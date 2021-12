La respuesta del independentismo catalán cuando no encuentra un horizonte claro para sus pretensiones no deja de sorprender. El diputado de JxCat y ex abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha vaticinado que Cataluña será independiente antes de que finalice «esta década», ya que «pasarán cosas» que lo propiciarán, entre las que ha mencionado «victorias jurídicas» del «exterior».

Lo ha dicho en un acto de JxCat en el barrio de Horta-Guinardó, en Barcelona, en el que también ha participado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los también diputados Elsa Artadi y Pep Riera.

Cuevillas también se ha referido a la situación de la lengua catalana y ha dicho que el 25 % de clases de castellano es la «imposición» de una lengua «que no es la del país»: «Estamos en un país ocupado».

Por su parte, Borràs ha reivindicado la vigencia de la mayoría del 52 % independentista en el Parlament y ha pedido «hacerla valer».

En una línea similar, Artadi ha apuntado que la ciudadanía «no perdonará» que la mayoría independentista «no esté a la altura», y ha dicho que todos los partidos, incluido JxCat, tiene que «tomar nota» de ello.

Sentencia judicial

Además del vaticinio de Cuevillas sobre el resultado de la independencia con la vista puesta en una década, se ha referido a la situación de la lengua catalana y ha dicho que el 25 % de clases de castellano es una «imposición» o que «estamos en un país ocupado». Pero a pesar de su condición de abogado, el ser independentista debe borrar algunos conceptos como que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat un mínimo del 25% de las clases en español.

Y es que el tribunal dictó incluso con el caso de Canet una providencia en la que insta al consejero de Educación del Govern, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora del centro escolar, a garantizar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo». Algo que para Cuevillas no debe tener significado alguno.

El ex abogado de Puigdemont se reafirma en que «pasarán cosas» a través de las cuales se propiciarán «victorias jurídicas» del «exterior» para que en los próximos años Cataluña, pueda ser independiente de España.