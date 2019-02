Un diputado de la CUP acusa a Casado de ser “un político fascista que preside un partido fascista”

El diputado de la CUP Carles Riera ha considerado este martes que el líder del PP, Pablo Casado, es "un político fascista que preside un partido fascista" y que practica políticas de "extrema derecha", por lo que, parafraseando a Jordi Cuixart, ha advertido: "No pasarán. Y Casado, tampoco".

En declaraciones ante el Tribunal Supremo, tras la declaración del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, y antes de la de la ex presidenta de Parlament y de la ANC, Carme Forcadell, Riera ha cargado contra el líder popular por sus declaraciones en una entrevista en TVE.

Casado apostó ayer por retirar la financiación pública a partidos como PDeCAT y ERC, aquellos cuyos líderes estén procesados por rebelión o sedición, como también defendió aplicar la ley de partidos en vigor para ilegalizar a aquellos que “alienten la violencia” como los que están vinculados a organizaciones como Arran o los CDR que “está haciendo ‘kale borroka'”.

Unas palabras que, según Riera, evidencian que Casado “es un político de extrema derecha, es un político fascista que preside un partido fascista” y que es “un peligro para la democracia”.

“Como ha dicho Jordi Cuixart: no pasarán. Y Casado, tampoco”, ha afirmado el dirigente anticapitalista. “Nuestra respuesta es que a quien se ha de expulsar del espacio público es la extrema derecha”.

Riera ha reprochado así que el PP “practica políticas de extrema derecha y no tiene inconveniente en aliarse con un partido fascista como Vox”.

Protestas por la traducción

Por otro lado, el juicio del ‘procés’ ha dejado hoy titulares por otro asunto. Y es que la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell se ha sumado a sus compañeros de banquillo en la protesta por no contar con traducción simultánea del catalán en el juicio del “procés”, pero ha manifestado no tener problema en expresarse en castellano porque es “también lengua de Cataluña”.

Forcadell, que se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de cárcel por un delito de rebelión, ha comenzado su declaración ante el Tribunal Supremo expresando su queja por esta cuestión, algo que han hecho todos los acusados en el juicio menos el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Pese a discrepar con la decisión del tribunal de no habilitar la traducción simultánea, algo que ha confesado entender, Forcadell ha reconocido que no tiene “ningún problema en hablar en español porque también es lengua de Cataluña y es la lengua materna de muchos catalanes y catalanas”.

La ex presidenta del Parlament, en prisión desde el pasado 23 de marzo cuando fue procesada, ha lamentado que, bien por razones jurídicas, bien por razones políticas, económicas o sociales, el catalán sea siempre “una lengua minorizada”, lo que hace que muchos ciudadanos entiendan que sus derechos también lo sean.