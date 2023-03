Dina Bousselham suspende para ser profesora universitaria y ahora aspira a una plaza de secretaria

Dina Bousselham, directora del periódico de propaganda impulsado por Podemos, quiere un futuro cómodo en la universidad pública. Tal como ha podido saber OKDIARIO, se ha presentado a unas oposiciones en la Universidad Carlos III de Madrid para varias plazas de profesora. Sin embargo, otros candidatos lograron una mejor puntuación y le quitaron la plaza. Ante este fracaso ha optado después a una plaza de auxiliar administrativa en la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

La que fuera asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo y posteriormente alto cargo del partido va a integrarse en el canal de televisión por internet que ultima el ex líder morado. Sin embargo, los documentos consultados por este periódico desvelan que quiere un trabajo lejos de la política.

Como atestiguan resoluciones oficiales universitarias, Bousselham quería ser profesora en una universidad pública ubicada en Getafe de cuatro materias (Historia y Política de Latinoamérica; Historía y Teoría de las Ideas Políticas; Consultoría y Políticas Pública, y Fundamentos de Ciencia Política). Fue admitida en el proceso de selección, pero otros candidatos obtuvieron mejor nota y se hicieron con las plazas. La diputada socialista Hana Jalloul se presentó para ser profesora de otra materia y sí consiguió plaza.

Dina Bousselham aparece ahora con su nombre, apellido y DNI en la «Lista provisional de aspirantes admitidos en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la escala auxiliar administrativa de la Universidad Complutense, convocado por resolución de 24 de octubre de 2022». Es la candidata número 425 de un total de 3.992 aspirantes ordenados alfabéticamente.

Resolución de la Complutense. (Clic para ampliar)

La Universidad donde trabaja Pablo Iglesias ha convocado en este proceso «pruebas selectivas para cubrir 27 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad Complutense de Madrid, Grupo C, Subgrupo C2, por el sistema de oposición en turno libre», es decir, en el que cualquiera puede participar. Del total de las plazas convocadas se reservarán 4 plazas para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.

Los candidatos deberán ser españoles, de la UE o de otros Estados con los que España tenga tratados internacionales. En este último ámbito entraría la ex dirigente de Podemos, que se quejó de no poder ser candidata a las elecciones generales o autonómicas por no ser española. Nació en Marruecos.

Entre los temas que tendrá que estudiar para obtener la plaza está la Organización del Estado, la Constitución Española, el Derecho Administrativo General, la Gestión de Recursos Humanos y la Gestión Universitaria, entre otros.

Castilla-La Mancha

Por otra parte, como desveló OKDIARIO, la política morada también se propuso a la Universidad de Castilla-La Mancha y, de hecho, consiguió impartir una asignatura. Una redactora de este periódico comprobó in situ que, como hacía Iglesias, usaba las aulas para adoctrinar a los alumnos.

En Toledo la joven marroquí propagó las ideas de ultraizquierda a los alumnos del Grado de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, creada en 1985 por el Gobierno autonómico que ahora lidera el socialista Emiliano García-Page.

En una de sus clases invitó al ex jefe de Gabinete de Iglesias, Pablo Gentili, para dar una charla a los alumnos. Ambos aseguraron en contra de la verdad que «Podemos no está siendo investigado por financiación ilegal» y el político argentino aseguró que «la Monarquía de España es corrupta».

Bousselham fue colocada para impartir la asignatura Seminario de especialización: América Latina, cultura, sociedad y economía. Según la guía docente, esta asignatura aporta conocimientos básicos sobre «la configuración de estas zonas geográficas como áreas geopolíticas influyentes en el nuevo contexto de mundialización cultural y globalización económica que constituye ya una realidad ineludible».

Esta materia debía impartirla Juan Luis Manfredi, doctor de Historia de América, que ha sido nombrado titular de la cátedra Príncipe de Asturias, de la Universidad de Georgetown, en Washington D. C., donde estudió Felipe VI e impartió clases José María Aznar. Comunicó su salida al decanato en mayo del año pasado pero, no obstante, no fue hasta ya iniciado el curso académico, en septiembre, cuando se convocó la plaza de la que resultaría beneficiada Bousselham.