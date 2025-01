La desesperación de la mujer de un guardia civil desalojado por Marlaska: «Hay familias en depresión»

La Guardia Civil de Toledo ha informado en una nota de prensa que responsables de la Comandancia en la provincia se han reunido esta tarde de martes con los afectados por el desalojo inminente de los pabellones oficiales donde conviven guardias civiles con sus familias, –muchas de ellas con niños en edad escolar–, y que tienen como fecha máxima para desalojar la vivienda el próximo 15 de febrero. OKDIARIO ha sido testigo de la desesperación que están sufriendo estas familias: «Hay familias en depresión», asegura la esposa de un guardia civil.

En total, son 170 familias afectadas, pero son 75 las primeras que tienen que abandonar sus viviendas, ya que no se puede garantizar la seguridad de las edificaciones. Por el momento, 46 de ellas han pedido ayuda para encontrar alojamiento alternativo. La madre de uno de los guardias civiles ha asegurado a este periódico que las viviendas en Toledo no bajan de los 1000 euros y que con el sueldo de la benemérita no se lo pueden permitir. «Es lamentable», dice indignada una de las afectadas.

Los vecinos de Toledo también están al tanto de la noticia: «Espero que les reubiquen pronto porque 15 días es poco tiempo para buscar una vivienda para tantas familias», dice uno de los vecinos a lo que añade que: «Por aquí hay muchos sitios en donde seguro que se pueden quedar, pero si el edificio no es estable, cuanto antes se termine con esta situación mejor». Otro de los vecinos que ha atendido a los periodistas de OKDIARIO ha afirmado que: «Son tantas las cosas que están pasando últimamente que es complicado hacerse una idea fija», comenta entre risas nerviosas.

La queja principal de los afectados por esta situación es que les dejan muy poco tiempo para poder buscarse una vivienda y que de los 70 pabellones ofertados en la provincia, –a los cuales pueden ir si hay sitio–, sólo 25 están en un radio de 60 kilómetros. En cuanto a las capacidades externas ofertadas por empresas inmobiliarias, en respuesta a la llamada de ayuda habitacional urgente de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, se han ofertado 51 viviendas en régimen de alquiler para uso individual y familiar.

Además, Ayuntamiento y Diputación podrán a disposición de los afectados seis viviendas en régimen de alquiler en la ciudad. Esto, tampoco es una ayuda o esa es la opinión de Daniel Timón, Secretario jurídico y Portavoz de AUGC Toledo: «Buscar en una inmobiliaria lo pueden hacer las propias familias del cuartel, eso no es una solución», comenta enfadado en una entrevista concedida a OKDIARIO este lunes.

Ministerio de Interior

Desde AUGC, puntualizan que «la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) no ha proporcionado un informe detallado que justifique la decisión de desalojar de inmediato, limitándose a imponer un plazo de salida sin mayores explicaciones». La Dirección de la Guardia Civil, dependiente del departamento de Fernando Grande-Marlaska, está llevando un asunto muy relevante para los afectados sin transparencia alguna, afirman desde AUGC.

Durante la reunión con las familias, también se les ha comunicado que no aceptan su petición de aplazar el desalojo de sus hogares. «Simplemente, imponen el desalojo inmediato y punto, la falta de transparencia es total», aclaran desde AUGC.

La asociación de guardias resume así el trato que han recibido desde Interior: «Por si fuera poco, la directora general de la Guardia Civil no se ha dignado a contactar directamente con los afectados, mostrando una total indiferencia ante la difícil situación en la que se encuentran. Es inaceptable que quienes entregan su vida al servicio público sean tratados con esta falta de consideración y falta de transparencia». Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, se niega a informarles de los motivos del desalojo urgente de las familias de sus hogares en la Comandancia de Toledo.