Del turismo masivo al turismo consciente: así está cambiando la forma de viajar

Durante años, el turismo se ha medido en cifras: llegadas, pernoctaciones, impacto económico. Pero algo está cambiando. Cada vez más destinos –y también más viajeros– empiezan a entender que viajar no es sólo consumir un lugar, sino formar parte de él, aunque sea durante unos días.

En ese contexto surge una nueva forma de entender el turismo, más conectada con el territorio, con quienes lo habitan y con aquello que lo hace único. Una mirada que pone el foco no tanto en atraer más visitantes, sino en hacerlo mejor. Es ahí donde iniciativas como el Compromiso por un Turismo Responsable empiezan a cobrar sentido, planteando una hoja de ruta distinta.

Del turismo que promociona al turismo que explica

Frente a un modelo centrado históricamente en la promoción –en mostrar destinos como escaparates–, hoy se abre paso otro enfoque que prioriza la comprensión del lugar. El turismo pasa así de ser una actividad extractiva a convertirse en una herramienta de conservación.

Este giro implica también una responsabilidad compartida. Las instituciones, que diseñan estrategias más sostenibles; el sector, que adapta su oferta; y el visitante, que deja de ser un espectador para convertirse en parte activa de ese equilibrio.

El territorio como punto de partida

Hablar de turismo responsable es, en realidad, hablar de territorio. En España, hay ejemplos claros de esta mirada, donde la protección del entorno se sitúa en el centro de la estrategia turística. Espacios como la Serra de Tramuntana, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, ilustran cómo la relación entre ser humano y naturaleza puede mantenerse en equilibrio cuando se gestiona con criterio.

No se trata simplemente de conservar un paisaje por su valor estético, sino de preservar un modo de vida que ha sabido adaptarse a ese entorno durante generaciones. Bancales, caminos de piedra, cultivos tradicionales… Todo forma parte de un ecosistema cultural que el turismo puede ayudar a proteger si se entiende desde el respeto.

Cultura que se transmite, no que se exhibe

Ese mismo enfoque se traslada a la cultura. La identidad de un destino no está únicamente en sus monumentos, sino también en sus tradiciones, en su lengua, en sus relatos.

Elementos como las rondalles –historias populares transmitidas de generación en generación– o tradiciones artesanales vinculadas a celebraciones locales forman parte de un patrimonio intangible que define la esencia de un territorio.

Cuando el turismo contribuye a visibilizar y respetar estas expresiones culturales, deja de ser una amenaza para convertirse en un aliado.

Oficios que sostienen el paisaje

Hay otro elemento clave en esta ecuación: las personas. Porque detrás de cada destino hay oficios que, muchas veces, pasan desapercibidos, pero que son fundamentales para mantener ese equilibrio.

Artesanos que trabajan la cerámica o los tejidos tradicionales, agricultores que cuidan la tierra, pescadores que conocen el ritmo del mar o profesionales que mantienen vivas técnicas ancestrales. Todos ellos forman parte de una red invisible que sostiene el territorio.

Poner en valor estos oficios es una cuestión económica, pero también cultural. Es reconocer que el conocimiento acumulado durante décadas –o siglos– es también patrimonio, y que su continuidad depende, en parte, de cómo se relaciona el turismo con ellos.

Un compromiso que conecta a todos

En este escenario, el llamado Mallorca Pledge se plantea como algo más que una declaración de intenciones. Es un marco que busca conectar a visitantes, comunidad local y entorno bajo una misma idea: que el turismo puede ser compatible con la protección del territorio si se gestiona con responsabilidad.

La clave está en aterrizar ese compromiso en acciones concretas. En decisiones que afectan al día a día: desde cómo se regula el acceso a determinados espacios, hasta cómo se promueve el producto local o se educa al visitante sobre el lugar que está conociendo.

Viajar con otra mirada

Un turismo con los pies en la tierra es, en el fondo, una invitación a viajar de forma más consciente, a valorar lo auténtico y a asumir que cada visita deja una huella. La cuestión es qué tipo de huella queremos dejar.