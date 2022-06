Cuca Gamarra: «El Gobierno está muerto, Sánchez no ha entendido nada del resultado de Andalucía»

«El Gobierno esta muerto. Sin ninguna duda». Lo dice Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una entrevista a La Antorcha de OKDIARIO. Para Cuca Gamarra, «Sánchez no ha entendido absolutamente nada del resultado de Andalucía».

La número dos del PP se enfrentó, de nuevo, este miércoles al presidente del Gobierno en la sesión de control del Congreso. Sánchez se mostró titubeante, nervioso, mirando papeles, sin controlar su tiempo… Meritxelll Batet tuvo que cortarle el micrófono. Cuca Gamarra cree que «Sánchez arrastra los pies hace tiempo» y recuerda que sus socios independentistas catalanes y de Bildu «le quieren por su debilidad». Pero la secretaria general del PP sigue viendo al Sánchez arrogante «que ha hecho de la mentira y la soberbia su bandera política».

Tanto es así, que el presidente del Gobierno anunció la bajada del IVA de la luz al 5%, no al responder a Cuca Gamarra que le había preguntado, precisamente, sobre la cuestión, sino contestando al independentista Gabriel Rufián. Cuca Gamarra cuenta que el Gobierno no les ha llamado para consensuar una medida que Alberto Núñez Feijóo lleva desde marzo pidiéndole y que, ya como presidente del PP, incluyó en el amplio paquete de medidas económicas que le presentó a Sánchez en Moncloa: «El problema de Sánchez es que rectifica siempre tarde y los pagamos los españoles, que nos hubiéramos ahorrado 200 millones de euros en impuestos si lo hubiera hecho cuando se lo pedimos». Para Cuca Gamarra, este es un Gobierno «sin sensibilidad» al que «sólo le interesa recaudar y recaudar impuestos a los ciudadanos».

Cuca Gamarra tiene claro que el presidente del Gobierno adopta la medida del IVA de la luz forzado por la debacle socialista del 19J: «Lo hace por el batacazo del domingo». Hace 15 días, en el Senado, la ministra Teresa Ribera calificó la propuesta del PP de bajar al 5% el IVA de la luz como «medida cosmética e insuficiente que vacía las arcas del Estado». «Teresa Ribera debería haber dejado el Gobierno hace tiempo», ha apuntado la dirigente popular, que recuerda el fracaso de la llamada «excepción ibérica».

Por eso, con todo ello, y los antecedentes de un personaje como Sánchez, la secretaria general del PP señala que no decidirán su voto sobre la convalidación o no del decreto «hasta leerlo el sábado». «¿No se fían de que lleve alguna trampa conociendo a Sánchez?». «Con Sánchez nunca se sabe», contesta.

Cuca Gamarra anima al presidente del Gobierno a que siga rectificando y adopte el resto de medidas que el PP le propuso, pero tiene poca fe en ello. Propuestas y propuestas es la estrategia de Génova. «Así se ve que no estorbamos», afirma parafraseando al propio Sánchez. Además, Gamarra cree que «pedir elecciones anticipadas no tiene sentido» porque Sánchez no les «va a hacer caso».

La secretaria general del PP tiene claro que el jefe del Ejecutivo no tiene intención de pactar nada con su partido: «Tampoco nos ha llamado Sánchez para hablar del pacto que Feijóo le ha ofrecido sobre Seguridad y Defensa». Y, a pocos días de la cumbre de la OTAN en Madrid, Cuca Gamarra resalta que «es inexplicable que Podemos vaya a manifestarse contra la OTAN durante la cumbre de la OTAN en Madrid».

Gamarra cree que los españoles quieren otro Gobierno que sepa gestionar y reitera que el PP está listo para el relevo.