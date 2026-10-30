¿Cuándo se sabe si te toca ser mesa electoral para las elecciones del 29 de noviembre?

Comienza la cuenta atrás para las próximas elecciones generales convocadas el domingo 29 de noviembre. Se pone en marcha el calendario electoral. Una de las preguntas más repetidas entre los ciudadanos es cómo saber si han sido elegidos para formar parte de una mesa electoral y cuándo recibirán la notificación.

La asignación será a través de un sorteo entre las personas censadas en la sección electoral correspondiente que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación.

¿Cómo saber si me ha tocado en la mesa electoral?

Una de las principales preguntas después de esta convocatoria de las elecciones del 29N es cuándo sabrán los ciudadanos si han sido designados. Los ayuntamientos son los encargados de realizar los sorteos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona.

La Administración Electoral confirma que los ciudadanos elegidos recibirán la notificación en su domicilio durante los tres días siguientes a la celebración del sorteo. En el caso de que la comunicación se produzca más tarde, el retraso no invalidará el nombramiento. La única forma de recibir este aviso será mediante la notificación oficial correspondiente.

El sorteo se realizará entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2026 y será a partir de esa fecha cuando se comenzarán a enviar las notificaciones. Por lo que la primera y la segunda semana de noviembre los ciudadanos podrán saber si les ha tocado formar parte de una mesa electoral el próximo 29N.

¿Quién puede formar parte de una mesa electoral?

Aquellas personas que sean elegidas como presidente o vocal necesitarán cumplir con algunos requisitos concretos. Entre estos requisitos se encuentra estar incluido en el censo de la sección correspondiente, saber leer y escribir y ser menor de 70 años.

Al mismo tiempo, para poder ejercer como presidente de la mesa se tiene que contar con el título de Bachillerato, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. Los cargos son obligatorios, aunque la legislación recoge causas concretas que permitan presentar una excusa ante la Junta Electoral de Zona.

¿Qué sucede si me toca?

Los miembros de las mesas deben acudir al colegio electoral a las 8:00 horas del día de las elecciones para constituir la mesa. Las personas que ejerzan como presidente o vocal tienen derecho a una dieta, reducción de cinco horas de su jornada laboral del día siguiente y la protección de la Seguridad Social durante la jornada de función.

Con el 29-N cada vez más cerca, los ciudadanos deben prestar una especial atención a las comunicaciones oficiales para saber si han sido llamados a formar parte de una de las mesas electorales el próximo 29N.