La conflictividad en el trabajo se ha incrementado un 56% en la Comunidad de Madrid desde que España está bajo el mandato del Partido Socialista. Así lo reflejan los datos del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) referidos a la región y tomando como referencia el año 2018. De esta forma, y eliminando los ejercicios de 2020 y 2021 (sesgados por los efectos de la pandemia), las 59.894 papeletas de conciliación presentadas en el primer año de Gobierno de Sánchez se han disparado hasta las 93.728 del año pasado.

La papeleta de conciliación es un documento administrativo por el que la persona trabajadora realiza una declaración escrita en la que solicita resolver el conflicto que tiene con la empresa sin necesidad de llegar a juicio. La irrupción del Gobierno de Sánchez, además, supuso un punto de inflexión en la tendencia descendente que reflejaban las estadísticas durante el período anterior. Y es que el número de casos fue descendiendo desde 2015 partiendo de 69.808 hasta situarse en 2018 en los 59.894 referidos.

La Reforma laboral que entró en vigor el 1 de enero de 2022 también ha contribuido a acrecentar la conflictividad en el ámbito del trabajo, con un aumento de más del 12%, pasando de las 83.820 papeletas a las 93.728 de 2023. Hay que recordar que el proceso de conciliación a través del SMAC es obligatorio por Ley ante cualquier conflicto empresa-empleado. Se trata de un recurso que pretende mediar entre ambas partes y evitar así judicializar estas controversias.

Comenzaba el 2022 con la aprobación de la reforma laboral y finalizaba con Yolanda Díaz sacando pecho de sus resultados, poniendo en valor que, gracias a la norma, uno de cada dos contratos son indefinidos, la temporalidad ha bajado 7 puntos, el mínimo histórico, y hay 17,4 millones personas asalariadas, con el récord histórico de empleo femenino y juvenil.

Tras esos datos, hay una realidad menos alegre y es que el precio del despido y la alta rotación del mercado de trabajo provocan que los contratos indefinidos, ya sean a jornada completa o parcial, se hayan convertido en contratos precarios. «Cambiar el nombre a los contratos temporales no acaba con la temporalidad y apuntalar el uso a demanda de la mano de obra no es una victoria a favor de la estabilidad de los jóvenes», tal y como denuncian fuentes de la consejería de Empleo y Hacienda que añaden que «eliminar de facto el contrato temporal y hacerlo fijo discontinuo sí o sí lleva a más conflictividad. Además se han incrementado los despidos por no pasar el periodo de prueba.»

Conciliaciones en el trabajo

La Comunidad de Madrid, a través del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, ha logrado un 40% de conciliaciones en el ámbito laboral en 2023, seis puntos más que la media nacional. Así, se llevaron a cabo un total de 98.313 actos de conciliación, consiguiéndose acuerdos en 38.936, esto es, en casi cuatro de cada diez. Teniendo en cuenta que el coste de cada litigio que acaba en los tribunales es de aproximadamente 8.000 euros, el ahorro total para los contribuyentes ha sido de más de 300 millones de euros.

El SMAC es un recurso de la Dirección General de Trabajo que tiene como función principal tratar de conciliar los conflictos laborales entre empresas y trabajadores, intentando alcanzar acuerdos entre las partes para evitar acabar en la justicia ordinaria. Así, las principales ventajas son la agilidad, la rapidez y el ahorro.

Esta agilidad y rapidez permiten reducir a 15 días los 560 que tienen de media los litigios. Lo que se traduce también en que casi un millón de euros se pusieron a disposición de los trabajadores en poco tiempo en vez de quedar retenidos y pendientes de resolución judicial.

El siguiente paso es en el que ya se está trabajando y que se implementará a lo largo de este año. Así se está desarrollando un programa piloto para ofrecer a trabajadores y empresarios la realización de mediaciones en determinadas cuestiones, como reclamaciones de cantidades, sanciones disciplinarias o extinciones de contratos, entre otras. Estas mediaciones también serán gratuitas y se realizarán por personal al servicio del SMAC.