Condenado el secretario general del PSOE coruñés por un delito de lesiones

Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume y secretario general del Partido Socialista de Galicia en la provincia de La Coruña, ha sido condenado por un delito leve de lesiones a una hostelera de esta localidad. La condena estipula que el socialista tendrá que pagar una multa de 180 euros y una indemnización de 100 por un incidente ocurrido en septiembre de 2023. Fernández y la hostelera se enfrentaron ante el local de la empresaria durante las fiestas patronales de la localidad coruñesa de Pontedeume.

La sentencia, con fecha del pasado 16 de diciembre, fue anunciada este jueves por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Betanzos (La Coruña). El juzgado ha condenado al alcalde de Pontedeume a pagar las costas del proceso judicial, además de la multa y la indemnización.

Fernández se ha declarado «inocente» y ha subrayado que los hechos de los que se le acusa «no sucedieron en ningún momento». «Tengo numerosos testigos que lo pueden acreditar», ha subrayado el alcalde socialista. El secretario general del PSdeG en La Coruña ha asegurado que en el juicio no se le permitió desarrollar su «estrategia de defensa por distintos motivos, ni presentar determinadas pruebas». Ya ha anunciado que recurrirá el fallo judicial, que no es firme.

Además, el alcalde ha incidido en que no se le atribuye una agresión pero sí «un empujón que no hubo en ningún momento». «Y lo repito y lo repetiré todas las veces que sea necesario», ha manifestado Fernández. «Yo voy solamente para defender mi inocencia, llegar hasta donde tengo que llevar, si hace falta hasta el Tribunal Constitucional (TC), lo que no voy a admitir es que se me acuse de algo que no ha pasado», ha incidido.

Por otra parte, el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pontedeume ha asegurado, a través de un comunicado, que el regidor de esta localidad «no puede seguir ni un día más» al frente del gobierno local de confirmarse dicha sentencia.

Los populares exigen que Bernardo Fernández «dé la cara» y consideran que, en el caso de ser condenado, queda con la «moral y éticamente inhabilitado» para poder representar al Ayuntamiento de Pontedeume en cualquier cargo público. «De ser verdad, estamos hablando de un hecho muy grave. Es intolerable que el señor Fernández se mantenga en su cargo si agredió a una mujer, vecina de Pontedeume», han sostenido los populares.

Es por ello que el PP de Pontedeume asegura que «aquí no caben medias tintas. No vale de nada tratar de dar lecciones con otros casos y que, cuando un representante político se ve envuelto en una agresión a una mujer, pretendamos que se mire para otro lado», han dicho.