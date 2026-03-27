La Audiencia de Huesca ha condenado a los tres adultos de la conocida como ‘manada de Huesca’ a entre cinco y 14 años de prisión, en total más de 26 años, como autores de un delito de acoso y otro continuado de agresión sexual a una menor. Los hechos fueron cometidos entre finales de 2019 y principios de 2020 en el barrio del Perpetuo Socorro de Huesca cuando la menor tenía 14 años. Los tres se encuentran en prisión provisional.

La resolución judicial establece para Juan Ramón, alias ‘Ñoño’, y para Juan Antonio, alias ‘Antoñito’, penas de más de cinco años de cárcel. Para el tercero de ellos, Mateo, una pena de 15 años. Al primero, además, se le condena como autor de tres delitos de agresión sexual cometidos contra otras tres víctimas.

Los tres, conocidos como la ‘manada de Huesca’, son condenados «por su participación directa, material y voluntaria» por violar a la menor, que ahora tiene 16 años, después de que las defensas de dos de los acusados alcanzaran un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

La Audiencia de Huesca ha expresado en su resolución que constan probadas una pluralidad de agresiones sexuales desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020 por Mateo junto a los otros dos individuos que han reconocido los hechos y los menores ya condenados.

Así fueron los hechos

De esta forma ha quedado demostrado que Mateo, que tenía 21 años en el momento de los hechos, llevó a la víctima a un descampado en la zona del Parque de Los Mártires de Huesca, junto a otros menores que le acompañaban. Cuando la joven intentó abandonar el lugar, la amenazó con expresiones como «si te vas, tendrás problemas».

Al momento llegó ‘Antoñito’ que, tras conocer la edad de la víctima, «la cogió de los brazos y comenzó a besarla y, aunque trataba de evitarlo, la llevó detrás de un remolque, la tiró al suelo y la penetró vaginalmente a la fuerza tapándole la boca para que no gritase». Mientras, Mateo y los otros dos menores vigilaban la zona, miraban y uno de ellos grababa.

Mateo y los otros dos jóvenes, al terminar, rodearon a la víctima y le dijeron que lo tenían todo grabado y la amenazaron de muerte si no le realizaba una felación. Por último, le dijeron «que se fuera por donde había venido, que era una puta, una zorra y que, si denunciaba, enseñarían el vídeo».

Hasta marzo de 2020, los tres condenados y los menores que les acompañaban seguían a la víctima por la calle para amedrentarla. Seguidamente, Mateo, Juan Ramón y uno de los menores la volvieron a violar en una casa abandonada en varias ocasiones.

El tribunal entiende que, con «esas formas de proceder, amedrentaban y sometían a la víctima a su voluntad y así le obligaban a practicarles felaciones y a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad».

La Audiencia ha condenado también a Juan Ramón a cuatro meses de prisión, prohibición de aproximarse a las víctimas durante 10 años y una medida de libertad vigilada de cinco años y la inhabilitación de ejercer cualquier oficio que conlleve contacto regular y directo con menores. Los tres deberán indemnizar de forma conjunta a la víctima con 30.000 euros.