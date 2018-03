El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que dirigió la investigación sobre la trama Gürtel, Manuel Morocho, ha confirmado este miércoles en el juicio del ‘caso Gürtel‘ por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana que la formación política regional usó una “doble fórmula” para pagar la organización de eventos y actos electorales a la empresa de la red corrupta Orange Market.

Un ‘modus operandi’ que era una “forma sistemática” establecida por la trama corrupta encabezada por Francisco Correa, ha apuntado el inspector ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia. A preguntas de la fiscal Anticorrupción Myriam Segura sobre un acto celebrado en Castellón en 2007, ha concretado que cobrar parte de los actos de modo ajeno al sistema financiero es “una continuidad de una forma de facturar”.

Morocho, que ha comparecido en la vista oral como testigo-perito, ha recordado que hay constancia desde el año 2002 de que las empresas de la Gürtel elaboraron hojas de coste donde se percibe esa “doble facturación”.

En relación a los pagos en ‘b’ de los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómica de 2007 y de las generales de 2008, cuya organización se contrató a la empresa de la Gürtel, y que están siendo analizados en este procedimiento judicial; el inspector ha dicho que el PP valenciano tenía la “dificultad para aportar esos fondos” y por ello “se opta por una vía ficticia” que se hizo efectiva a través de “terceras sociedades”.

De hecho, ha subrayado que las facturas emitidas por Orange Market a otras empresas son “en su plenitud son ficticias” porque no hay pruebas que se acrediten que la empresa de Correa realizase servicios a estas constructoras. Los “fondos en ‘b'” y los pagos de las mercantiles “descuentan la deuda existente” de la formación política con la Gürtel.

Nueve empresarios acusados en este juicio reconocieron, primero ante la Fiscalía Anticorrupción y después ante el juez, haber sufragado irregularmente los actos electorales de los ‘populares’ valencianos.

Un “mismo tronco”

El inspector de la UDEF también se ha centrado en explicar la naturaleza de la empresa de la que fue responsable Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y ha indicado que las mercantiles de Correa en Madrid y en Valencia eran parte de un “mismo tronco”.

En este sentido, ha añadido que Special Events era la “sociedad icono” del líder de la Gürtel, con la que empezó a prestar servicios al PP en Madrid y que Orange Market es una empresa con un “perfil muy definido, y en consonancia” con el entramado societario, que se creó para “hacer negocio” en la Comunidad Valenciana, aprovechando las relaciones con políticos que ya se habían establecido con anterioridad.

De hecho, ha recordado que el pendrive incautado al considerado contable de la red corrupta, José Luis Izquierdo, recoge la contabilidad —en hojas en formato excel— de las empresas de Correa y que en ellas hay archivos en las que se reflejan los pagos con dinero opaco a la Hacienda Pública por parte del PP que entonces era liderado por el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps.

Al igual que hicieron otros agentes de la UDEF en este juicio, Manuel Morocho —que ha declarado junto a otra agente de la misma unidad policial que participó en la investigación— ha señalado que la trama diferenciaba en uno de sus archivos las dos formas de pago en dos columnas denominadas ‘Alicante’ y ‘Barcelona’, es decir, A y B. Ha indicado que ‘Alicante’ recoge “la parte que se emite con factura con base impone e el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)”, mientras que en ‘Barcelona’ se “agrupa la parte que se paga sin factura”.

Posteriormente, el inspector se ha detenido en el contenido de un correo electrónico que envió el PP de la Comunidad Valenciana al gerente de Orange Market, Cándido Herrero, en el que se adjuntaba un archivo denominado ‘Orange Market.xls’, con apuntes en las dos columnas mencionadas.

Límite de gasto

“¿Se declararon casi los mismos gastos que el límite de gasto?”, ha preguntado la fiscal. “Efectivamente”, ha contestado Morocho, que ha dado la misma respuesta cuando la representante del Ministerio Público ha continuado preguntado si “cualquier gasto no declarado infringiría” dicho límite.

En otro momento de la declaración, el inspector que dirigió la investigación contra la trama Gürtel ha sido preguntado por las siglas que aparecen en la contabilidad y que según los informes policiales que firmó, y que este miércoles ha ratificado, se vincula con políticos ‘populares’ valencianos y empresarios.

Según ha precisado, ‘VR’, corresponde al ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla; ‘RC’, es el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa; y ‘DS’, sería el ex vicesecretario de Organización de los ‘populares’ valencianos David Serra, todos ellos acusados en este juicio.

El agente de la UDEF ha destacado que los investigadores llegaron a esta conclusión porque existe una “correlación” con las siglas que aparecen en hojas excel o facturas de compra con unos archivos relacionado con regalos que hacía Orange Market y en la que aparecen estos nombres.