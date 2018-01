Ferri (Compromís): “El alud de confesiones” en el juicio de Gürtel constata “la responsabilidad del PP”

El portavoz del grupo parlamentario Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha afirmado que en el juicio por la financiación ilegal del PPCV por la trama Gürtel que está celebrándose en la Audiencia Nacional “está produciéndose un alud de confesiones, primero la de Francisco Correa y ahora la probable conformidad de Pablo Crespo y Álvaro Pérez con los delitos que se les imputan” y “dejan muy clara la responsabilidad del PP”.

Precisamente este miércoles, OKDIARIO ha revelado una presunta grave irregularidad del propio Ferri. El portavoz de los nacionalistas valencianos cobra un plus de distancia kilométrica que no le corresponde y por el que ingresa 588,35 euros mensuales. Aunque está empadronado en Canals, donde nació, a 62 kilómetros de la capital, reside en la ciudad de Valencia. El plus le reporta 7.060,20 euros anuales en concepto de “indemnización por el ejercicio de la función”.

Sin embargo, para Ferri éste era el día de desviar la atención y hablar de los casos de otros: “El hecho de que diferentes encausados hayan señalado a Ricardo Costa como el enlace entre la trama Gürtel y los empresarios que financiaban irregularmente al partido demuestra que la X de este caso de corrupción es el Partido Popular“.

“Ricardo Costa actuaba como secretario general del PPCV, no a título individual. De hecho, la defensa de Ricardo Costa comenzó a pagarla el partido, así protegían la verdadera X de Gürtel, el PP como organización, que desviaba dinero de todos los valencianos para financiar de forma ilegal sus campañas electorales“, ha asegurado.

Es, ha agregado, “el mismo modus operandi de Gürtel, donde un dirigente del partido, en este caso Ricardo Costa, era el punto de unión entre la trama corrupta y los empresarios que la sustentaban se repite en muchos otros casos de corrupción como Púnica, Lezo o Brugal. Todos tienen el mismo común denominador que justificaba su existencia, el Partido Popular, como herramienta para saquear las arcas públicas“.

“Desde Compromís esperamos que de este juicio, además de delimitar las responsabilidades penales de los culpables del saqueo de nuestros fondos públicos, pueda salir una vía para que los valencianos recuperamos el dinero hurtado por esta trama corrupta del PP”, ha concluido Ferri.