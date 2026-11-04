Cómo saber si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral el 29-N: dónde consultar si has sido elegido para ser presidente o vocal

Los sorteos para elegir a los miembros de una mesa electoral en cada municipio están teniendo lugar desde el pasado 31 de octubre hasta el día de mañana, 4 de noviembre. A partir de esta última fecha, las administraciones cuentan con hasta tres días de plazo para avisar a las personas designadas como titulares y suplentes.

Cada mesa está compuesta por un presidente y dos vocales, con dos suplentes que deben estar presentes el domingo 29 de noviembre por si alguno de los titulares no asiste o no le es posible acudir a la mesa. Todos ellos deberán acudir al colegio electoral asignado el 29-N a las 08:00 horas.

Dónde consultar si me ha tocado mesa

Antes de comenzar con una búsqueda por internet, se debe saber que cada ayuntamiento está obligado a notificar a las personas elegidas por sorteo mediante carta certificada, que puede ser entregada por Correos o por la policía municipal. Además de dicha notificación, debe estar acompañada de un manual con las obligaciones de cada uno en la mesa.

Si bien existe la comunicación obligatoria por carta al domicilio, algunas administraciones permiten verificar si te ha tocado ser mesa electoral a través de sus páginas web, una vez acabado el plazo del sorteo. Algunos de los municipios que facilitan esta información a sus ciudadanos son Madrid o San Sebastián de los Reyes.

El Gobierno de España habilita también un medio para el conjunto de la ciudadanía: la Carpeta Ciudadana, a través de la web o de la aplicación móvil Carpeta Ciudadana, en la cual se puede comprobar, una vez realizado el sorteo en nuestra localidad, si nos ha tocado ser miembro de una mesa electoral. En este caso, la manera de comprobarlo es a través de la Carpeta Ciudadana con el DNI electrónico, sistema Cl@ve o certificado digital.

Fechas, dietas y permisos

Estas son las claves para los que les toque ser mesa:

Sorteo (31 de octubre-4 de noviembre): Entre todos los electores de cada colegio electoral menores de 70 años. La notificación llega por carta certificada en un plazo de tres días.

Entre todos los electores de cada colegio electoral menores de 70 años. La notificación llega por carta certificada en un plazo de tres días. Fecha y hora: Los elegidos a mesa, tanto titulares como suplentes, deberán estar el día 29 de noviembre a las 08:00 horas en su respectivo colegio.

Los elegidos a mesa, tanto titulares como suplentes, deberán estar el día 29 de noviembre a las 08:00 horas en su respectivo colegio. Dieta: 75 euros para los titulares de mesa. Los suplentes no cobran a menos que pasen a ser titulares.

para los titulares de mesa. Los suplentes no cobran a menos que pasen a ser titulares. 7 días desde la recepción de la notificación para alegar, con justificación ante la Junta Electoral de Zona.

desde la recepción de la notificación para alegar, con justificación ante la Junta Electoral de Zona. Permiso laboral el día 29 y cinco horas el 30: En caso de trabajar por cuenta ajena, disfrutarás de un permiso de jornada completa el domingo, si te toca trabajar, y cinco horas menos de jornada el lunes.

En caso de trabajar por cuenta ajena, disfrutarás de un permiso de jornada completa el domingo, si te toca trabajar, y cinco horas menos de jornada el lunes. Delito si no vas: De tres meses a un año de prisión o una multa de seis a 24 meses, sin causa justificada.

Plazos para reclamar por ser mesa

La designación de mesa electoral es de obligado cumplimiento para los presidentes y vocales. Aquellos que no acudan el 29-N a cumplir con su obligación serán sancionados con una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses.

De todos modos, las personas a las que les toque formar parte de la mesa electoral cuentan con un plazo de siete días desde la recepción de la comunicación para alegar, ante la Junta Electoral de Zona, causa justificada que les imposibilite cumplir con esta función. Es entonces cuando la Junta decide si se sustituye al titular por el primer suplente, en un plazo de cinco días.

En caso de no poder acudir a la mesa, debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona al menos 72 horas antes del 29-N, aportando el justificante. Si el contratiempo se produce posterior a dicho plazo, se deberá avisar a la Junta de forma inmediata, siempre antes de constituir las mesas.

Causas que permiten no formar parte de la mesa

Todo ciudadano queda exento de ser mesa electoral si cumple uno de los siguientes criterios, fijados en la Instrucción 7/2023, de la Junta Electoral Central, de 28 de junio: