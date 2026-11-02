Iustitia Europa solicita a la Junta Electoral Central que suspenda el uso del DNI Digital para las elecciones del 29-N
Luis María Pardo considera que la medida podría provocar múltiples incidencias y generar "un caos en el sistema
Iustitia Europa ha solicitado este lunes a la Junta Electoral Central (JEC) que suspenda el uso de las aplicaciones móviles de identificación digital, como el MiDNI y el miDGT para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación considera que la medida podría provocar múltiples incidencias y generar «un caos en el sistema» y afectar al desarrollo de la jornada electoral.
Luis María Pardo, presidente de la formación, ha informado a través de las redes sociales de que este lunes ha solicitado a la Junta Electoral Central la suspensión de la posibilidad de que los españoles usen el DNI digital para identificarse en la mesa de votación. Asimismo, ha exigido que se mantenga la suspensión del uso de la aplicación miDGT. Esta solicitud ante la máxima institución electoral la realizan al considerar que el empleo de estas aplicaciones puede derivar en múltiples incidencias que generaría «un colapso en el sistema», lo que generaría «un caos en la jornada electoral».
La formación política ya había solicitado y denunciado previamente ante la Junta Electoral Central esta situación. Tras la recepción de los informes tanto del INE como de la Dirección General de la Policía, espera que la Junta se pronuncie y mantenga la suspensión para que los ciudadanos no puedan utilizar estas aplicaciones, las cuales buscan sustituir a los documentos de identidad físicos al momento de identificarse en la mesa de votación.
Sobre la Ley de Nietos
La denuncia viene al creer que el Gobierno de Sánchez lo tenía «todo preparado» para alterar el resultado de las elecciones. Así lo ha explicado Luis María Pardo en una entrevista con OKDIARIO, donde tocó el tema de la Ley de Nietos: «Si no se consigue identificar a las personas relacionadas con la instrucción de Sofía Puente, hay 160.000 personas que estarían dentro del censo y habría una irregularidad. No se podría votar con esas personas dentro del censo». El presidente de Iustitia Europa maneja estos escenarios posibles: «Hay dos opciones: o se suspende todo el voto CERA porque no se tienen identificadas a estas personas o se suspenden las elecciones hasta que se puedan identificar a estas personas», concluyó.
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