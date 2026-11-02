Iustitia Europa solicita a la Junta Electoral Central que suspenda el uso del DNI Digital para las elecciones del 29-N

Iustitia Europa ha solicitado este lunes a la Junta Electoral Central (JEC) que suspenda el uso de las aplicaciones móviles de identificación digital, como el MiDNI y el miDGT para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación considera que la medida podría provocar múltiples incidencias y generar «un caos en el sistema» y afectar al desarrollo de la jornada electoral.

Luis María Pardo, presidente de la formación, ha informado a través de las redes sociales de que este lunes ha solicitado a la Junta Electoral Central la suspensión de la posibilidad de que los españoles usen el DNI digital para identificarse en la mesa de votación. Asimismo, ha exigido que se mantenga la suspensión del uso de la aplicación miDGT. Esta solicitud ante la máxima institución electoral la realizan al considerar que el empleo de estas aplicaciones puede derivar en múltiples incidencias que generaría «un colapso en el sistema», lo que generaría «un caos en la jornada electoral».

Pardo asegura durante el vídeo que, hasta el momento, no se ha previsto un número importante de incidencias que pueden suceder a través de los servidores de la Policía Nacional o de los servidores del teléfono. Ante esto preguntan: «¿Qué sucedería si se cae el sistema? ¿Se les deja votar, no se les deja votar? ¿Se puede votar con miDGT?», alegando que son un cúmulo de circunstancias que no pueden quedar en el aire al considerar que las próximas elecciones serán «decisivas» para el país.

Una de las denuncias que ha hecho el líder de la formación es que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ya está suministrando lectores QR a través de Correos para que los ciudadanos puedan usar estas aplicaciones para votar. Pardo deja claro que «tienen que quedar por escrito» en un protocolo de actuación cualquier incidencia que pueda producirse si falla el sistema: «No podemos dejar en el aire, o a los presidentes o a las juntas de zona, la decisión de quién podrá votar con el DNI electrónico o no».

La formación política ya había solicitado y denunciado previamente ante la Junta Electoral Central esta situación. Tras la recepción de los informes tanto del INE como de la Dirección General de la Policía, espera que la Junta se pronuncie y mantenga la suspensión para que los ciudadanos no puedan utilizar estas aplicaciones, las cuales buscan sustituir a los documentos de identidad físicos al momento de identificarse en la mesa de votación.

Sobre la Ley de Nietos

La denuncia viene al creer que el Gobierno de Sánchez lo tenía «todo preparado» para alterar el resultado de las elecciones. Así lo ha explicado Luis María Pardo en una entrevista con OKDIARIO, donde tocó el tema de la Ley de Nietos: «Si no se consigue identificar a las personas relacionadas con la instrucción de Sofía Puente, hay 160.000 personas que estarían dentro del censo y habría una irregularidad. No se podría votar con esas personas dentro del censo». El presidente de Iustitia Europa maneja estos escenarios posibles: «Hay dos opciones: o se suspende todo el voto CERA porque no se tienen identificadas a estas personas o se suspenden las elecciones hasta que se puedan identificar a estas personas», concluyó.