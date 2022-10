La hoja de ruta independentista en Cataluña incluía entre sus apuestas la captación de jóvenes para su causa y todos los esfuerzos eran pocos en 2019 para intentar que, tras el fracasado referéndum ilegal, los independentistas siguieran sumando adeptos. Una de las ideas del CNI catalán fue organizar encuentros titulados «Birres per la República», usando una jarra de cerveza como reclamo para adherir jóvenes durante encuentros en charlas y coloquios dentro del ámbito independentista. Es decir, el alcohol como reclamo.

Uno de los miembros más activos en estas charlas era Roger Vilaseca, según un informe de la Guardia Civil fechado en agosto de 2019 que figura dentro de las diligencias abiertas en una pieza separada de la causa 99/2018 por terrorismo de los CDR (Comités de Defensa de la República) seguida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Roger Vilaseca es catalogado por los investigadores como ingeniero informático y una de las personas que supuestamente acudió a una entrevista con Carles Puigdemont en Bruselas para preparar la hoja de ruta independentista del llamado CNI catalán. De hecho en redes sociales él se presenta como «miembro electo de la Asamblea de Representantes del Consejo por la República, circunscripción del Baix Llobregat».

De hecho anunciaba su asistencia en mayo de 2019 a un acto de «Birres per la República» a las siete y media de la tarde en Cornellà de Llobregat. Sobre él la Guardia Civil dice que «por otro lado, Roger Vilaseca, en otra de sus facetas relacionadas con la propaganda y difusión del «Consell per la República Catalana», también actúa como orador en charlas bajo la iniciativa conocida como «Birras por la República», como muestra el cartel adjunto a continuación, acontecida el pasado 27 de mayo en la localidad de Cornellà de Llobregat».

No es el único acto de este tipo, ya que durante 2018 hubo varios más detectados por los agentes de la Benemérita como la «Tertúlia Raons Nous Republicans Centelles» el 12 de mayo de aquel año, otra charla organizada por «Raons per la República y Birres, Cafés y Vins per la República, en «La Fábrica Restaurant Cooperatiu i Cervesa Artesana Capfoguer» de Santa Coloma de Gramanet» y otra más en mayo del mismo año en «Xerrades Granollers» con diferentes participantes.

Además, para la Guardia Civil Vilaseca forma parte de la parte técnica del CNI catalán. «Del desarrollo de la investigación impulsada por esta unidad, en el último oficio remitido con fecha 06/06/2019 relativo a solicitudes de altas y prórrogas de intervenciones telefónicas, se fundamentó la petición de observación sobre el investigado Roger Vilaseca Díaz, ingeniero informático, al cual los indicios obtenidos habían acreditado como uno de los principales gestores de la denominada «parte técnica» que se está encargando en exclusiva de la producción y construcción de las herramientas digitales oportunas para la conformación del «Consell per la República Catalana», con el objeto de crear su propio espacio virtual, provocando una desconexión tecnológica con el Estado, evitando así su dependencia legal».

Las investigaciones sobre Vilaseca le unen a otro investigado ya que «cabe enmarcarlo dentro del mismo campo de actuación que David Ollé Parellada, ya que (…) ambos forman parte principal de la denominada «parte técnica» que se está encargando en exclusiva de la producción y construcción de las herramientas digitales oportunas para la conformación del «Consell per la República Catalana», desplazándose personalmente a Bélgica el pasado 14 de febrero para supervisar el proyecto en un vuelo de (…)». De hecho la Guardia Civil sostiene en sus informes que Vilaseca «es el único investigado del que se ha tenido conocimiento que recibe remuneración por los servicios prestados a la precitada entidad, dato revelado en una conversación».

La conversación tiene lugar entre Jaume Segura, guarda urbano del ayuntamiento de Ada Colau, y Noemí García. Ambos son dos de los 30 miembros considerados dentro de la estructura de este CNI catalán, como fue bautizado. En una conversación grabada por los investigadores Segura y García hablan de que «Vilaseca ha pasado a trabajar a tiempo parcial en la empresa que lo tiene contratado para dedicarse el resto del tiempo a la conformación del Consell».

Por eso, el informe policial fechado en agosto de 20219 refleja que » (…) en concordancia y proporcionalidad con la gravedad de los supuestos delitos investigados, considerando que el investigado Vilaseca Díaz constituye una amenaza excepcionalmente grave e indubitadamente subversiva para los intereses generales del Estado, implicándose directa y activamente, ejerciendo cometidos de gran relevancia en las actividades subversivas (…)».

En otra conversación interceptada a Segura se le escucha decir que «Roger Vilaseca habría dicho que, tras la llegada de Joan Canadell a la presidencia de la Cámara de Comercio de Barcelona, tendrían que ir a por el Ayuntamiento de Barcelona para hacerlo independentista y poder cambiar la Guardia Urbana ya que como está formada ahora es una mierda». Canadell es actualmente diputado en la Cámara autonómica catalana por Junts.