OKDIARIO entrevista a Claudia Traba, la abogada que defiende a una madre a quien una juez de Marbella ha retirado la custodia por vivir en un pueblo gallego, que según esta juez, «es la Galicia profunda».

«Se nos ha tratado con desprecio», explica la abogada desde su despacho en La Coruña. «Es injusto y discriminatorio», añade. Según la letrada «su clienta está destrozada porque le han dado sólo 4 días de visita a su hijo y ella estaba acostumbrada a estar las 24 horas con él».

Por tanto, además de presentar una queja por el «desprecio»ante el CGPJ el pasado viernes, de la que aún no hay respuesta, se ha pedido una aclaración del auto para que se supriman los insultos tanto a la madre como a Galicia; y la abogada nos comenta que van a pedir la nulidad de las actuaciones por imparcialidad y van a recusar a la juez por prejuicios contra la Galicia rural, -que no profunda-, matiza Traba. «Yo soy hija de la Galicia rural y no tengo ninguna carencia», explica a título personal,la abogada Claudia Traba.