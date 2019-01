Culto al líder en Amer: el pueblo de Puigdemont despliega una enorme retrato el prófugo

La enorme pancarta desplegada en Amer (Gerona) en homenaje a Carles Puigdmont y las que le hacían a Adolf Hitler en la Alemania nazi

En Amer (Gerona) se llevó a cabo varios actos en apoyo de Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat fugado en Bruselas. Puigdemont nació en Amer, y por ese motivo se instaló una pancarta de grandes dimensiones con su rostro, acompañada por la frase "No surrender" (No a la rendición). En las redes han comparado esta pancarta con las que se hacían a Adolf Hitler en la Alemania nazi para rendirle culto.