La frase de Colau que peta Twitter: “Barcelona no es insegura, tiene un problema específico de seguridad”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha provocado las bromas en las redes sociales por su última frase ‘ingeniosa’ en torno a la seguridad de la Ciudad Condal: “Barcelona no es una ciudad insegura, pero tiene un problema específico de seguridad que debe ser abordado con rigor y solvencia”. Esta afirmación se ha vuelto viral en Twitter y ha provocado las burlas de los usuarios.

Así lo señaló Colau este miércoles ante los medios en el encuentro anual de la alcaldesa con los medios que organiza el Colegio de Periodistas de Cataluña. “Hay alguna formación que tiene tentaciones de jugar electoralmente con este tema y no ayuda ni a la seguridad ni a la imagen de Barcelona”, añadió la alcaldesa de Barcelona en alusión a las próximas elecciones municipales de mayo.

Ada Colau trató de quitar importancia a los episodios violentos que se han registrado en Barcelona en los últimos meses, como las agresiones de los ‘manteros’ de la ciudad a turistas en plena calle o las peleas con armas blancas originadas en el barrio del Raval. Esta frase de Colau contradiciéndose a sí misma ha provocado las bromas de varios usuarios de Twitter, e incluso de algunos políticos como el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó: “La alcaldía de Barcelona no es algo inútil, pero tiene un problema específico de inutilidad”.

La alcaldía de Barcelona no es algo inútil, pero tiene un problema específico de inutilidad. https://t.co/dQWPnWQkEh

Mamá, no he suspendido pero tampoco he aprobado https://t.co/TWkxDZVcQW

— JAMÓN IBÉRICO (@aroquesihombre) 23 de enero de 2019