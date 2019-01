El Parlament cita este martes a los golpistas presos pero el Supremo no lo autoriza

Sin embargo, su comparecencia no será posible por el momento ya que el Tribunal Supremo, el responsable de eventualmente darles un permiso, “no ha contestado la carta en que se pedía que autorizara su participación, presencialmente o por videoconferencia”, ha informado la Cámara.

La comisión citó a los seis presos para que aportaran su visión sobre la aplicación del 155, y el presidente de la Cámara, Roger Torrent, envió una carta al Alto Tribunal informado de la voluntad del Parlament de Cataluña de que comparecieran.

La mesa de la comisión da por sentado que los consellers no podrán comparecer este martes, ya que para ello se tendría que haber preparado un dispositivo que no se ha producido -ya sea para una comparecencia presencial como para una telemática-, explican a Europa Press fuentes parlamentarias.

“Esto no quiere decir que la comisión no se celebre, ya que está previsto que intervengan todos los grupos presentes para posicionarse sobre la situación”, han expuesto las mismas fuentes.

Además, aseguran que la comisión “seguirá requiriendo la comparecencia” de los dirigentes independentistas encarcelados en cada sesión de la comisión que se celebre a partir de ahora.

Tras la de este martes, la siguiente sesión de la comisión está fijada para el martes 29 de enero, así que volverán a solicitar la comparecencia para esa fecha, aunque vaticinan que difícilmente se podrá llegar a realizar entonces: “Ya se los habrán llevado –a Madrid, para el juicio en el Tribunal Supremo– y difícilmente podrán comparecer”.

Otras comparecencias

En la misma comisión también han sido citados -aún sin fecha concreta de comparecencia- otros nombres destacados como los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente Mariano Rajoy, o líderes políticos como Albert Rivera (C’s) y Pablo Casado (PP), pero su asistencia tampoco está garantizada.

En anteriores comisiones de investigación la Cámara ya citó a Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría mientras eran presidente y vicepresidenta, respectivamente, pero alegaron un informe del Consejo de Estado que les eximía de tener que acudir al Parlament.

El organismo consultivo estableció que “no resulta obligado atender el requerimiento de comparecencia” que pudiera dirigirse al presidente, a la vicepresidenta, ministros y ex ministros, altos cargos y ex altos cargos del Estado y miembros en activo o no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.