Torra apuesta por la “vía eslovena” que supuso una guerra con más de 60 muertos y cientos de heridos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya no oculta que entre sus fantasías incluye provocar una guerra civil con decenas de muertos para hacer efectiva la independencia de Cataluña. Torra proclamó el jueves que la Constitución española “nunca será reformada por la vía federal o confederal. La única forma de que Cataluña avance es seguir la vía eslovena: la libertad”.

Y este sábado, durante la presentación del Consell de la República en Bruselas, ha vuelto a insistir: “Los catalanes hemos perdido el miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron tirar adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para ser libres”.

Aunque Torra no explica la letra pequeña, lo que hicieron los eslovenos para obtener la independencia fue provocar una guerra que duró diez días, con 62 muertos, más de 300 heridos y 5.000 prisioneros. El presidente de la Generalitat declara abiertamente que ya no descarta este escenario para hacer efectiva su “república”.

