Puigdemont dice que los separatistas son víctimas de VOX que “lleva años marcando la agenda judicial”

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont afirmó hoy no estar “sorprendido” por el auge de VOX en las elecciones andaluzas, ya que según ha dicho “lleva años marcando la agenda judicial en Cataluña” con las querellas interpuestas en las causas del “procés”.

En declaraciones junto al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en la localidad belga de Waterloo, Puigdemont consideró esta noche “vergonzoso y escandaloso” que se culpe al independentismo catalán de provocar de alguna forma el ascenso de lo que ha calificado como la extrema derecha.

El ex presidente, huido de la justicia española, señaló que los independentistas son quienes han estado “en primera línea contra el fascismo” y “sufriendo” las acciones judiciales de VOX, por lo que es “inaceptable” que se les considere “culpables” siendo “víctimas”.

Para Puigdemont, son los partidos que “compartieron pancartas” en manifestación contra el independentismo como el PP y el PSOE los que “han abierto la puerta” a VOX.

“Ante el aumento de comportamientos de la ultraderecha española, en Cataluña dijimos basta. Ellos nos respondieron ‘a por ellos’ y ahora tienen las consecuencias”, agregó.

El expresident catalán también ha mantenido el rechazo del PDeCAT a apoyar los presupuestos del Gobierno de Sánchez tras las elecciones andaluzas y ha rechazado especular por la posibilidad de que haya un Gobierno entre el PP y Vox en caso de adelanto electoral si cae el Gobierno por falta de apoyo a los presupuestos.

“Sí, evidentemente. No ha cambiado nada que nos invite a cambiar una posición que está políticamente muy bien argumentada”, ha zanjado.

Puigdemont ha reiterado que “el tiempo se le ha acabado” y que “el crédito se le ha acabado al señor Sánchez” y ha lamentado que en su “receta para Cataluña” en su opinión “no hay nada nuevo”. “Exactamente la misma versión que la receta del señor Rajoy”, ha dicho. “Es hora de que ponga un proyecto sobre la mesa o evidentemente vamos a tener que concluir, nuevamente, que no tiene ningún proyecto político para Cataluña”, ha remachado.

“Intentar resolver cuestiones tan complejas, y de tanto calado y de tanta trascendencia con los apaños típicos de cambio de cromos parlamentarios no está acorde con la transcendencia y gravedad de la situación”, ha dicho.

Respecto a la posibilidad de que haya nuevas elecciones generales si cae el Gobierno por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, Puigdemont ha ironizado que no es “el presidente del Gobierno español” y por tanto no tiene “capacidad de decidir nuevas elecciones o no”, algo que compete “siempre” a “los partidos que están en el Gobierno” y “las mayorías parlamentarias”. No quiero entrar en especulaciones en un ámbito que no me compete”, ha apostillado.

Torrent también ha dejado claro que “no se nos puede responsabilizar a los republicanos catalanes de la situación política que ha salido fruto de los resultados electorales en Andalucía” y ha justificado la falta de apoyo de “Esquerra y del conjunto de diputados independentistas” a los presupuestos del Gobierno porque “no ha habido hechos” para poner fin a la represión y para resolver la situación de los presos y exiliados. “Eso no lo hemos visto de ninguna manera”, ha remachado.