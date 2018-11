Guardiola visita la cárcel de Lledoners para dar un discurso en apoyo de los presos golpistas

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha visitado este miércoles la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde ha pronunciado un discurso en apoyo de los golpistas que están allí presos por haber participado en el golpe de Estado separatista catalán.

“Gracias Pep Guardiola por mostrar a los presos de Lledoners que el liderazgo también es compromiso social y solidaridad. Por recordarnos que el trabajo en equipo no tiene límites”, ha publicado el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, en su cuenta de Twitter.

Fuentes de Òmnium han explicado que Guardiola ha acudido a la prisión a dar una charla en el marco de las actividades que programa el centro penitenciario y ha podido saludar a los líderes independentistas.

“Yo también podría estar preso”

“No se me permite llevarlo en los partidos, lo sé”, aseguraba el preparador el pasado fin de semana en relación al lazo amarillo que suele llevar en Inglaterra. “Lo que me decepciona es que esa gente sigue en la cárcel un año después y fueron acusados de algo que no hicieron”, dijo a la prensa británica sobre los secesionistas catalanes que se saltaron la ley en su intento independentista.

Además, Pep Guardiola se hizo la víctima en la sala de prensa. “Si ellos están allí, yo podría estar también”, aseguró sin ningún tipo de rubor. “Hay gente que está injustamente en la cárcel durante más de un año, no son políticos, sólo están ahí por expresar su opinión. Por eso les apoyo con el lazo”, dijo el entrenador del City, olvidándose de todos los altercados violentos que organizaron los golpistas.

En otra ocasión reciente, en un vídeo colgado en las redes sociales, Guardiola comparaba también el lazo amarillo que algunos deportistas en Estados Unidos han mostrado apoyando la lucha contra la leucemia con el amarillo de apoyo a los golpistas catalanes.

“Hace unas semanas, varios de los mejores golfistas del mundo, Tiger Woods incluido, jugaron un torneo en Estados Unidos y llevaron durante todo el fin de semana un lazo amarillo en sus corazones. La intención era apoyar a Jarrod Lyle, que luchaba contra una leucemia. Los jugadores llevaron el lazo para estar cerca de Jarrod y su familia, en un gesto humanitario que dio la vuelta al mundo. Algo parecido pasa en Cataluña, donde miles y miles de personas llevan un lazo amarillo para mostrar su humanidad hacia varios hombres y mujeres normales que llevan casi un año en la cárcel simplemente por defender sus ideas. A los que estéis el próximo 11 de septiembre en Cataluña, os agradecemos que podáis transmitir este mensaje a Europa y todo el mundo. Libertad a todos los que están en la cárcel. Ojalá puedan volver a casa”, aseguraba el preparador.