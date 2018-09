Última hora de la Diada de Cataluña 2018, en directo

La ANC llama a los asistentes a la manifestación de la Diada de Cataluña 2018 a concentrarse en la calle Diagonal de Barcelona bajo el lema ‘Hagamos la república catalana’. Quim Torra ha dado un mitin este fin de semana en un monasterio con la abadesa aplaudiendo a rabiar: “Las campanas tocan por nosotros”

Presos de la cárcel de Lledoners cuelgan una estelada de la ventana de una celda en víspera de la Diada. Unos presos de la cárcel de Lledoners, donde se encuentran encarcelados los políticos golpistas Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn, han colgado una estelada de la ventana de una celda del complejo carcelario. [Leer más]

Eduard Pujol: “Es el momento de decir no a la monarquía del 155, no volveremos a los ochenta”. El portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Eduard Pujol, ha asegurado esta noche en el Fossar de les Moreres (Barcelona) que es el momento de decir “no al fascismo y a monarquia del 155”. El diputado de JXCat ha animado a los independentistas apuntando que “no volveremos a los años ochenta” donde “encontramos un estado que solo habla el lenguaje de la represión, el miedo y la amenaza”. [Leer más]

[Vídeo] Barcelona tomada por una marcha de antorchas al estilo nazi como inicio de los actos de la Diada. Si la pasada semana fue Tarrasa el lugar donde varios miles de independentistas salían a las calles en una marcha con antorchas al estilo de la Alemania nazitras las amenazas de Quim Torra en un acto en el que incluso habló de la posibilidad de sacar a los golpistas de las cárceles, la noche de este lunes ha sido Barcelona la ciudad testigo de una nueva manifestación independentista del mismo tipo que ha dado inicio a los actos de la Diada. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha estado entre los asistentes. [Leer Más]



Entre actuaciones musicales, se están leyendo desde el escenario mensajes de algunos de los líderes golpistas que actualmente se encuentran huidos en países extranjeros.

El líder del Govern, como ya hizo el pasado martes durante la conferencia en el Teatro Nacional de Cataluña, ha pedido a los ciudadanos que se movilicen a favor de la “república catalana”. Un discurso con un alto contenido político, con una visión sesgada de la realidad en la que se dirige solo a una parte de la ciudadanía de Cataluña, y rememora el asedio de “las tropas borbónicas” en el que “teníamos que decidir entre la sumisión o la resistencia a Felipe V”. Entonces, ha dicho Torra, “se decidió defender uno de los sistemas democráticos y parlamentarios más antiguos de Europa”, en referencia al catalán. [Leer más]

Torra llama al “combate” a los catalanes para “hacer efectiva la república”. El Presidente de la Generalitat, Quim Torra, llama al “combate democrático y pacifico” a los catalanes para “hacer efectiva la República”. Así se ha dirigido a los catalanes en el discurso que esta noche ha emitido TV3 con motivo de la Diada, la fiesta de Cataluña que se celebra esta martes. [Leer más]

El corresponsal de OKDIARIO en Barcelona, Joan Guirado, apunta en Twitter que “fuentes de la presidencia de Generalitat apuntan a un discurso de Quim Torra esta noche con alto contenido polítco y animando la movilización”, y señala que “combate” es una “palabra a tener en cuenta en los discursos que harán los políticos catalanes en las próximas horas”.

Fuentes de la presidencia de la Generalitat apuntan a un discurso de @QuimTorraiPla esta noche, con un alto contenido político y… animando a la movilización! @okdiario #diada2018 — Joan Guirado (@joanguirado) September 10, 2018

Combate, palabra a tener en cuenta en los discursos que harán los políticos catalanes en las próximas horas — Joan Guirado (@joanguirado) September 10, 2018

Cataluña celebra la Diada más excluyente con un clima de mucha tensión en las calles

Esta noche empiezan los actos conmemorativos de la Diada 2018, la primera con el activista Quim Torra en la presidencia de la Generalitat. Como ya viene ocurriendo en los últimos años, los actos institucionales organizados por el Govern distan mucho de representar a todos los catalanes. [Leer más]

Arnaldo Otegi viaja a Barcelona para participar en los principales actos de la Diada

El independentismo vive días frenéticos tratando de llenar a toda costa las calles de Barcelona en la Diada este martes: la propaganda debe funcionar. Con quien contaba desde un principio y no va a fallar es el terrorista Arnaldo Otegi, que encabezará la delegación de EH Bildu en la capital de Cataluña. [Leer más]

Rosiñol (SCC): “Hay cansancio en Cataluña con el independentismo, se empieza a rebajar la tensión”

El presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, considera que la población en Cataluña “está cansada” por la “polarización” de la Diada que se celebra este martes 11 de septiembre en dicha comunidad y, tras constatar el menor poder de convocatoria de la ANC, ha explicado que comienza a rebajarse la tensión social en Cataluña. [Leer más]

Un diputado de ERC señala los alojamientos de los policías enviados a Cataluña

El diputado de ERC en el Congreso Jordi Salvador Duch ha colgado un vídeo en las redes sociales en el que aparece el hotel donde se encuentran alojados varios efectivos de la Policía Nacional trasladados a Cataluña para garantizar la seguridad ciudadana con motivo de la Diada y las manifestaciones convocadas por el 1-O. [Leer más]

Podemos trata de blanquear su apoyo al separatismo rechazando la marcha por los golpistas en la Diada

El secretario de organización de Podem Catalunya, Jaume Durall, ha explicado este lunes que participarán en los actos institucionales de la Diada, pero no en los actos y manifestaciones “que distorsionen la normalidad o no interpelen a todos los catalanes”. [Leer más]

Segarra sobre Cataluña: “No puede haber excepciones a la Ley porque se quiebra la Democracia”

La fiscal general del Estado, María José Segarra, se ha pronunciado sobre la situación de Cataluña durante la apertura del año judicial que preside el Rey Felipe VI. Según Segarra, “las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico. No puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia Democracia”. [Leer más]

Marlaska: “No existe una posibilidad seria de que Torra abra las prisiones”

Fernando Grande-Marlaska ha asegurado hoy que “no existe una posibilidad seria” de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, abra las prisiones si las sentencias a los políticos catalanes no son absolutorias. [Leer más]

El Supremo acelera los plazos del 1-O: juicio en noviembre y sentencia antes de las municipales

El Tribunal Supremo tiene claro que quiere acelerar los plazos para que la sentencia esté en la calle en abril, antes de las elecciones municipales de primavera de 2019. [Leer más]

Pablo Casado contesta a la pregunta de Gabriel Rufián en ‘El programa de Ana Rosa’

‘El programa de Ana Rosa’ ha estrenado temporada con Pablo Casado, que se ha sometido a una entrevista muy particular, con una pregunta realizada por el diputado de ERC Gabriel Rufián. [Leer más]

Oriol Junqueras aboga por pactar un referéndum con el Gobierno para una independencia “sin atajos”

El presidente de ERC ha asegurado que no ve “atajos” para la independencia sin un referéndum acordado con el Estado. Oriol Junqueras ha remarcado que es el escenario que ha defendido siempre y el que le hubiera gustado el 1-O. [Leer más]

Los golpistas firman una declaración conjunta victimista que reivindica la “república catalana”

Los golpistas catalanes presos y fugados han firmado una declaración conjunta titulada ‘Libertad, justicia y democracia: República catalana’ en la víspera de la Diada y con las exigencias y proclamas ya conocidas. [Leer más]

Horario y recorrido de la manifestación de la Diada de Cataluña 2018

El próximo martes se celebra el día de Cataluña, la Diada. La asociación independentista, Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha convocado una manifestación reivindicativa para la ocasión. [Leer más]

Hoy vivimos la jornada previa a la Diada de Cataluña 2018. Comienza el día con una declaración conjunta firmada por los golpistas catalanes presos y fugados titulada ‘Libertad, justicia y democracia: República catalana’.

La víspera de la Diada se promete colmada de actualidad, al igual que el propio 11 de septiembre. Este fin de semana hemos podido ver a Quim Torra en actos públicos continuando con el llamamiento a las movilizaciones de los catalanes para continuar avanzando por la senda del independentismo. Sigue las noticias de última hora de Cataluña hoy en directo.