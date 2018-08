Denuncian al periodista Arcadi Espada por pintar la bandera española sobre un lazo amarillo

La Policía Local de L’Ametlla de Mar ha identificado y denunciado al periodista Arcadi Espada y otras siete personas, por pintar una bandera española sobre un lazo amarillo situado en la rotonda de entrada de dicho municipio.

El alcalde independentista de L’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni (ERC), ha afirmado que los hechos sucedieron anoche entre la 01:00 y las 02:00 de la madrugada, cuando la Policía Local recibió un aviso de que había varios coches ocupando la rotonda de la entrada de la localidad, que comunica con el acceso a la autopista.

Cuando una patrulla de la policía municipal llegó al lugar, encontró varios vehículos mal estacionados en plena rotonda y un grupo de personas que estaba pintando con un espray rojo una mandera española, sobre el lazo amarillo metálico que rodea la rotonda, informa Efe.

En el centro de esa rotonda, sobre una zona verde, se alza un gran monumento llamado “Braços i Rems” (Brazos y Remos), dedicado al mar y los pescadores y, justo en su base, el Ayuntamiento situó un lazo amarillo, símbolo independentista a favor de la libertad de los golpistas encarcelados.

Siguiendo consignas políticas, la Policía Local identificó a las ocho personas, entre las cuales estaba el escritor y periodista Arcadi Espada, uno de los impulsores en 2006 de la plataforma Ciutadans de Catalunya –de la que nacería luego el partido Ciudadanos-, así como también promotor hace cuatro años del movimiento Libres e Iguales.

Ciudadanos ha hecho un llamamiento a los catalanes a salir a la calle a quitar lazos amarillos, para combatir la ocupación totalitaria que los independentistas hacen de los espacios públicos.

Fun. Was obvious this was going to happen at some point. Someone added red to the yellow Catalan separatist ribbon to make a Spanish flag. Mayor of l'Ametlla de Mar, @jordigaseni, says it was an El Mundo newspaper columnist, Arcadi Espada, "and 7 other insects". pic.twitter.com/6OigsFVyuf

