ERC y PDeCAT dicen que el CNI montó la masacre del 17-A para frenar el proceso de independencia

El PDeCAT y ERC quien utilizar el acto de homenaje a las víctimas del 17A, que se celebrará el próximo viernes en la plaza de Cataluña de Barcelona con la presencia del Rey Felipe VI, para mantener encendida la maquinaria del odio contra los españoles.

Líderes de ambos partidos han difundido durante las últimas horas mensajes en las redes sociales en los que acusan al Gobierno de Rajoy y al CNI de organizar los atentados yihadistas de Las Ramblas y Cambrils para frenar el proceso de independencia de Cataluña.

Utilizan para ello un dato que ya fue adelantado en exclusiva por OKDIARIO el pasado mes de noviembre, y que se ha visto confirmado ahora tras levantarse el secreto de sumario: que agentes del CNI visitaron al iman de Ripoll, Aldelbaki Es Satty, cuando cumplía condena en la cárcel de Castellón por un delito de tráfico de drogas.

Se trata de un procedimiento habitual, que los servicios de inteligencia aplican con los presos sospechosos de actividades yihadistas radicales, que no implica en ningún caso que el CNI estuviera tras el diseño y organización de los atentados del 17A.

La actual consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha difundido este viernes en su perfil de Twitter un mensaje en agitan esta tesis para provocar protestas contra la presencia del Rey Felipe VI en el homenaje las víctimas: “Los cuerpos de seguridad del Estado tenían a sueldo al imán de Ripoll, visitaron cuatro veces al imán en la cárcel y avisaron a los yihadistas de que les investigaban. Que el jefe del Estado venga a Barcelona en el aniversario del atentado es un insulto a las víctimas y sus familiares”.

Del mismo modo, la ex presidenta del parlament Nuria de Gispert y el cantautor y ex diputado de Junts pel Sí Lluís Llach, han difundido un mensaje en similares términos: “Este 17 de agosto hará un año de los atentados de Barcelona y Cambrils. Ha habido tiempo para reflexionar. ¿Aún hay catalanes que crean que aquellos atentados, con su cerebro a sueldo del CNI español y 44 días antes del referéndum, fueron circunstanciales [casuales]?” Lluís Llach tiene clara la respuesta: “Yo no”.

El ex diputado de ERC y ex conseller de la Generalitat Josep Huguet va má lejos y afirma que los atentados del 17A fueron “el primer ensayo del Estado y las alcantarillas para poder sacar el ejército a la calle el 1-O. El segundo intento de provocación fue el 20S, con un montaje policial”.

1. Bon dia. Ara que s'acosta el 17A recordem que aquest va ser el primer assaig de l'estat I les clavagueres x poder treure l'exèrcit al carrer x impedir 1.O. No se.n van sortir I per xò Van rebre Trapero, Forns etc.

El segon intent d provocació el 20 S, amb el muntatge policial

— Josep Huguet (@Josep_Huguet) August 10, 2018