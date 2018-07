Torra visita en Lledoners a Junqueras, Romeva y los Jordis

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha visitado en la cárcel de Lledoners al ex vicepresident Oriol Junqueras, al ex conseller Raül Romeva, al ex diputado de JxCat Jordi Sànchez y al ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, apenas unas horas después de que hayan ingresado en esta prisión catalana.

El presidente catalán ha acudido esta tarde a las puertas de la prisión Lledoners de San Juan de Torruella, donde los cuatro golpistas presos están internados desde las 14:00 horas, para participar en la concentración de apoyo a los políticos reclusos.

Coincidiendo con la movilización, Quim Torra se ha reunido en el interior del centro penitenciario con los dos ex consellers de la Generalitat y los Jordis, que están recluidos en celdas individuales en el módulo 2 de la cárcel de Lledoners.

A la concentración convocada por los independentistas para pedir la liberación de los golpistas en las puertas de la cárcel han asistido los consellers de Exteriores, Ernest Maragall, de Enseñanza, Josep Bargalló, de Salud, Alba Vergés, de Política y Territorio, Damià Calvet, de Empresa, Àngels Chacón, y de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.

Paralelamente, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha acudido a la concentración de bienvenida de su antecesora, Carme Forcadell, y de la ex consellera de Trabajo Dolors Bassa, en la cárcel Puig de les Basses de Figueras (Gerona), en la que han ingresado a las 16:30 horas de esta tarde.

Visitará a Forcadell y Bassa

Como Torra, Torrent tiene la intención de reunirse esta misma tarde con ambas reclusas, con las que se encontrará en el marco del programa de visitas periódicas de que pueden disfrutar las presas.

Al acto de apoyo a Forcadell y Bassa han acudido, entre otros, la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, la de Cultura, Laura Borràs, y el de Trabajo, Chakir El Homrani.