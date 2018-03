Domènech plantea a JxCat y ERC “abrirlo todo” si no logran formar gobierno

El líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha planteado este jueves a Junts per Catalunya (JxCat) y ERC que si no pueden “cumplir” su acuerdo y no son capaces de formar gobierno, lo “abran todo” y busquen “amplias mayorías”.

En declaraciones a TV3, Domènech ha reconocido que en el Parlament hay una “mayoría” independentista que ya “tiene un acuerdo” y que “debe hacer gobierno”, pero “si no lo consiguen, abramos el campo y hablemos de todo”.

Si JxCat y ERC ven que no pueden “cumplir” su acuerdo de gobierno, “abrámoslo todo de una vez y hablemos de cómo construimos el futuro de este país”, ha insistido.

Ayer, ante el pleno del Parlament, Domènech sugirió que los partidos den “un paso atrás” y permitan formar un Govern “amplio y transversal” con personalidades “independientes” que representen a “sensibilidades diversas”.

Según Domènech, “lo que no puede ser es que un fracaso estratégico sea un fracaso para Cataluña. Este país tiene que avanzar sí o sí, y sobre todo en la situación que estamos viviendo”.

Domènech ha sostenido que es necesario que los partidos suelten las “mochilas políticas” que cargan y que derivan de los acontecimientos de los últimos meses.

“Nos estamos concentrando más en los problemas que en las soluciones, y tenemos que concentrarnos en las soluciones. No nos debe dar miedo movernos”, ha continuado.

Domènech ha recelado de la posibilidad de que se designe de nuevo a Carles Puigdemont como candidato: “Entendemos que están luchando por sus derechos políticos, pero creemos que cuando se vuelve al punto de salida es porque no se sabe hacia dónde avanzar”.