Un comisario separatista de Barcelona amenaza con investigar a mossos que denuncien actos ilegales

Las denuncias sobre el control que el independentismo sigue ejerciendo sobre los Mossos d´Esquadra en Cataluña no se detienen pese a que han pasado casi cinco meses desde que el Gobierno aplicara el artículo 155 previa aprobación del Senado. Una de ellas llega a OKDIARIO desde Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, donde un comisario no sólo hace la vista gorda sobre las amenazas a agentes que no respaldan a los golpistas, sino que encima advierte a quien las divulgue con una investigación por parte Asuntos Internos.

Sucedía el pasado 28 de febrero, con la publicación en las redes sociales de una fotografía de unos de estos intentos de amedrentamiento a los mossos que sí cumplen con la Ley y la Constitución. Los separatistas habían colocado un enorme lazo amarillo (el símbolo fetiche de los golpistas) en la puerta de una de las taquillas de la comisaría de Santa Coloma.

Un mensaje de intimidación que fue rápidamente denunciado por usuarios como este de Twitter.



Otro ejemplo más a favor de los separatistas de los muchos que hay ya en los @Mossos. Así está un armario de un Mosso en la Comisaría de los #Mossos de Santa Coloma. pic.twitter.com/gv4j1fSRd5 — ERIK ENCINAS ORTEGA (@ERIKEO5555) 28 de febrero de 2018

Investigación interna por denunciar

Pero el eco en las redes, lejos de llevar a los responsables de esta comisaría a adoptar medidas para que funcionarios públicos de los cuerpos de seguridad del Estado acosen a otros por no comulgar con el separatismo,tuvo un efecto distinto.

El Jefe del Area Básica Policial (como se denominan las comisarías de los mossos) de Santa Coloma emitía una nota interna de advertencia a toda la plantilla criticando la publicación en las redes de la foto y advirtiendo a los agentes que decidieron sacar la amenaza a la la luz pública.

El inspector Marcel Pazos, Comisario Jefe de esta localidad barcelonesa, tacha la divulgación de “incidencia preocupante” y anuncia la apertura de una “investigación desde la ABP” y que la misma será elevada “a la DAI para su tratamiento”.

La División de Asuntos Internos ha sido reiteradamente denunciada porque sigue funcionando como ‘policía dentro de la policía’ para depurar y purgar a los mossos que no acepten los dictados de los golpistas. Fuentes de la policía autonómica trasladan a este diario su indignación por esta nueva demostración de cómo mossos obedecer la Constitución se saltan a la torera las leyes y la Carta Magna que juraron obedecer como agentes del orden.

La Ley 10/1994 de la Policía de Cataluña, concretamente en su artículo 11 deja claro que los miembros del cuerpo policial “deben hacer cumplir en todo momento la Constitución”, y que “deben actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad”. Algo que en Santa Coloma, como sucede en otras comisarías talibán como la de Hospitalet, parece no ir con los separatistas .