El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado este jueves que el Gobierno central pretende “la división social de Cataluña” con la inclusión de la opción lingüística en los impresos de preinscripción de matrícula al amparo del artículo 155 de la Constitución.

En un apunte en su perfil de Twitter recogido por Europa Press, ha asegurado: “Lo que nunca han ganado en las urnas, lo quieren imponer por la fuerza. Su objetivo es la división social de Cataluña”.

El que MAI han guanyat a les urnes, ho volen imposar per la força. El seu objectiu és la divisió social de Catalunya. La nostra força, seguir units per avançar com un sol poble. Defensarem sense descans el model d’èxit i garantia de cohesió que és la immersió. https://t.co/CbFzd0aQQl

— Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) February 15, 2018