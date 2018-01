Antoni Comín ha anunciado acciones legales contra los responsables de la exclusiva que este miércoles ha terminado de desbaratar la farsa de la investidura de Carles Puigdemont, es decir, contra ‘El programa de Ana Rosa’, que ha desvelado unos SMS enviados al ex consejero de Salud por Carles Puigdemont, en los que el ex president admite que Moncloa ha “triunfado” y que sus aspiraciones se han “terminado” porque sus propios compañeros le han “sacrificado”.

En cuatro tuits, Comín recuerda que la revelación de secretos es delito tanto en Bélgica como en España, que el mensaje que vale de Puigdemont es el lanzado anoche en el vídeo publicado en redes sociales, pide al “bloque del 155” que no se haga “ilusiones” con una supuesta división del independentismo y termina con un alegato en favor de la “democracia” que, según el imputado por rebelión, sedición, malversación y desobediencia, representan ellos.

4. No només com a independentistes, sinó sobretot com a demòcrates, no permetrem que una causa penal totalment aberrant i il·legítima invalidi el resultat del 21-D. Sense respecte a la voluntat popular no hi ha democràcia. I la democràcia no es negocia.

— Toni Comín (@toni_comin) 31 de enero de 2018