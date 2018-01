JxCAT y la CUP hacen un corte de mangas al TC y montan un pleno ‘fake’ para investir a Puigdemont

Los diputados del JxCAT rechazan el aplazamiento del debate de investidura de Puigdemont y este martes, a las 15,00 horas estarán en el hemiciclo. En Bruselas, Carles Puigdemont ha ultimado su discurso de investidura, según ha podido saber OKDIARIO. El ex presidente, que esta tarde tiene un acto en Lovaina (Bélgica), tiene previsto mandar su discurso en PDF en los próximos minutos a su grupo parlamentario, para que uno de sus compañeros lo lea en el hemiciclo.

Ha sido una mañana de cuchillos largos en el Parlament. “Suerte que no se pueden entrar armas al Parlament, porque si no hoy, habría sangre” decía entre risas un periodista con larga experiencia parlamentaria por los pasillos del Parlament en conversación con un diputado de Junts per Catalunya. Y es que la tensión entre los dos principales partidos independentistas, JXCat y Esquerra, es hoy más visible que nunca. Roger Torrent ha tomado la decisión unilateral de suspender el pleno, tras la suspensión de una reunión habitual los martes a las ocho y media de la mañana, de los cuatro miembros independentistas de la mesa, los dos de JXCat y los dos de ERC.

Según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO, la secretaria del presidente del Parlament ha llamado al vicepresidente de la cámara y al secretario primero, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós -ambos de JxCAT- anunciando que no se celebraría la reunión de cada martes antes de la mesa entre los partidos independentistas. Era decisión de Torrent, que a primera hora de la mañana, antes de consultarlo con el resto de partidos ni con sus compañeros de mesa, había decidido ya el aplazamiento del pleno. Tampoco se lo había dicho a Carles Puigdemont, que ha conocido la noticia en directo por televisión.

Los miembros de JxCAT en la mesa del Parlament están muy molestos por la decisión de Torrent, a quien acusan de “ir a la suya”. Al enfado pone voz en declaraciones a este periódico Josep Costa, el vicepresidente primero, que recuerda “nosotros nos sentaremos a las 15h en el pleno, porque no hemos recibido ninguna comunicación con la desconvocatoria”. Costa, asegura que “una rueda de prensa no es una comunicación oficial”. Tampoco la CUP se siente desconvocada y se sentarán en sus escaños.

Tampoco en las filas de Esquerra comparten en su plenitud la decisión de Torrent. La ex presidenta de la cámara, Carme Forcadell, ha evitado polemizar con un “hoy es mejor callar”. Forcadell, en su llegada al Parlament, ha reconocido a OKDIARIO que “aceptaré y apoyaré la decisión que se tome, aunque no la entienda o comparta”. Otros diputados republicanos, como el portavoz Sergi Sabrià en cambio, no amagan su satisfacción por la decisión tomada por el presidente del Parlament.