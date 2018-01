Puigdemont le dice a Verstrynge que no vuelve a España porque teme que el Gobierno intente asesinarle

El asesor de Podemos Jorge Verstrynge ha desvelado este viernes que se ha reunido en Bruselas con Carles Puigdemont, quien le ha confiado que no regresa a España porque “teme por su vida” si vuelve a pisar suelo español.

Durante una entrevista en el programa Al rojo vivo de La Sexta, el asesor de Pablo Iglesias ha sugerido que Puigdemont podría ser asesinado por el aparato del Estado, que después presentaría el crimen como un “accidente”. Según Verstrynge, el ex presidente de la Generalitat le ha dicho durante su encuentro en Bruselas: “Jorge, ni te imaginas lo fácil que es llevarse a una persona por delante. Y después, cuando venga la autopsia, ya lo hemos cremado”.

Como presidente de la Generalitat, ha explicado Verstrynge, “Puigdemont ha tenido acceso a los servicios de información de los Mossos. Más de una vez le habrán explicado lo fácil que es deshacerse de una persona”.

“Puigdemont piensa que corre un riesgo vital“, ha añadido Verstrynge, “y no es descabellado si se analiza el ensañamiento con el que le persiguen e insultan los partidos constitucionalistas, si se mide el nivel atroz de odio que en estos momentos se está generando en la población española contra Cataluña y Puigdemont. Él tiene un problema para volver: o le dan garantías de que no se va a caer por las escaleras o por la planta tercera, o no puede volver”.

“Un hombre de principios insobornable”

El asesor de Pablo Iglesias se ha mostrado convencido de que Puigdemont no tendría problemas para cruzar la frontera y entrar en España sin ser detectado por la Policía: “Entrar en España es facilísimo, el problema es luego salir. Hay caminos por los que trasladaban a los prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial…”

“Si entra y se presenta en el Parlament, ¿que van a hacer? ¿van a detenerlo?”, ha abundado el asesor de Podemos, “si entra, con el Parlament rodeado por miles de personas con la careta de Puigdemont, no lo sacan de allí ni en helicóptero“.

Pese a estas delirantes confesiones, Verstrynge asegura que ha encontrado a Carles Puigdemont en Bruselas “muy equilibrado. Es un hombre de principios, simpático, inteligente, insobornable. Él está convencido de que deben restituirse las instituciones catalanas, y la va la vida en ello”. Jorge Verstrynge ha hecho otra sorprendente revelación: el ex presidente de la Generalitat defiende ahora “un Estado soberano catalán, dentro de un Estado confederal“.