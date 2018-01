El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido a la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont abandone Bélgica y viaje a otro país que la Fiscalía deberá decidir, en primer lugar, “si existe ese viaje” y, en caso de ser así, si “articula el mecanismo de cooperación internacional para su detención”.

Así lo ha manifestado al ser consultado por los medios en relación a la intención manifestada por Puigdemont de participar en un acto en la capital danesa el próximo lunes.

Además, se ha mostrado convencido de que “no es posible” que se produzca la investidura Puigdemont a través de videoconferencia porque no lo permiten ni el Estatut ni el Reglamento del Parlament y ha recordado que el Ejecutivo “tiene la obligación” de impugnar o articular los mecanismos de impugnación cuando lo vea necesario para “garantizar que no incumplen las leyes o que no se lleve a cabo una actividad que no está permitida por la ley”.

“Estamos convencidos de que no es posible que se lleve a cabo una investidura de alguien que no comparezca en la investidura. El Estatuto de Cataluña y el reglamento, exigen que haya una presencia física y por tanto, solo puede haber debate de investidura con una persona que comparezca a defender su programa y a participar en las votaciones. Es la única manera”, ha concluido.