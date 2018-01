El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha advertido este miércoles al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de que si no presta un diputado al PPC para que tenga grupo propio en el Parlamento catalán los independentistas “tendrán mayoría absoluta en todas las comisiones”.

El PP catalán logró cuatro diputados en las elecciones del 21 de diciembre y para tener grupo propio son necesarios cinco. Sin embargo, la líder de C’s en Cataluña, Inés Arrimadas, ya descartó este martes ceder uno de sus parlamentarios para facilitar que el PP tenga grupo propio. El partido naranja defiende que los ‘populares’ tengan un subgrupo.

La negativa de C’s ha causado malestar en las filas ‘populares’, que han acusado públicamente a Ciudadanos de “poca generosidad” y “mucha arrogancia”. Según el PP, el partido de Albert Rivera gestiona “mal” su victoria en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

Señor @Albert_Rivera que no, que no es eso. Que no necesitamos que usted nos apoye para tener subgrupo parlamentario, eso ya lo tenemos “por ley”. Necesitamos tener GRUPO PARLAMENTARIO caso contrario los independentismos tendrán mayoría absoluta en todas las comisiones. https://t.co/t7z8VBADnJ

