Lazos amarillos en los escaños de los golpistas encarcelados y huidos

Los parlamentarios separatistas han acudido a la sesión constitutiva de este Parlament con lazos amarillos en apoyo a los golpistas encarcelados. Los separatistas han depositado estos lazos en los escaños en los que tendrían que sentarse los ex consellers y candidatos que están en prisión preventiva: Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez. También lo han hecho en honor a los dirigentes huidos a Bélgica: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret.

Elsa Artadi, directora de la campaña de JxCat en las elecciones del 21-D, se ha dedicado a hacer gala del victimismo secesionista al portar con un lazo amarillo de grandes dimensiones por todos los pasillos del Parlament antes de entrar en el hemiciclo.

Pero el ‘show’ de los separatistas no ha quedado ahí. Los diputados secesionistas han aplaudido cuando la Mesa de Edad de la cámara catalana han pronunciado los nombres de los golpistas encarcelados y de los ex conselleres huidos a Bélgica.

La Mesa de Edad se encontraba llamando a cada diputado por su nombre para que acudiese a votar al nuevo presidente del Parlament, cuando los diputados han empezado a aplaudir al escuchar los nombres de los golpistas huidos y encarcelados.

El presidente provisional, Ernest Maragall, no ha impedido estos aplausos, que han retrasado de forma notable la votación para elegir al nuevo presidente de la Mesa del Parlament.

Sànchez y Forn han delegado su voto en Jordi Turull, por lo que el ex conseller ha sido aplaudido cuando ha acudido al estrado para depositar su voto en la urna que había sido habilitada. Junqueras había delegado el suyo en Marta Rovira. Los huidos en Bruselas, encabezados por el ex presidente Carles Puigdemont, han optado por no delegar su voto en ninguno de los diputados que se encontraban presentes en el hemiciclo.