La tensión con que viven los independentistas y exmiembros del ‘Govern’ golpista los días previos a que se constituya el parlamento de Cataluña se traduce en encontronazos como el que han protagonizado dos exconsejeros de Cultura de la Generalitat. Se trata del fugado Lluís Puig, miembro del gobierno de Puigdemont y con quien huyó de la Justicia a Bruselas, y Joan Manuel Tresserras, que ocupó el cargo de ‘conseller’ del ramo durante el segundo tripartito de PSC,ERC e ICV.

Tresserras pertenece a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y ha escrito un tuit apoyando a los golpistas encarcelados, olvidándose de Puigdemont y del resto de ‘exiliados’ en Bélgica. Lo hacía tras la emisión del documental de propaganda secesionista sobre el 1-O emitido por TV3, afirmando: “Echamos de menos a los Jordis, a Quim, a Oriol y su liderazgo”.

El tuit era contestado poco después por el prófugo Puig, quien de manera velada, le reprochaba la falta de solidaridad con Puigdemont y los huidos: “Si algún día habláis de Bruselas, que tampoco os salga urticaria en la piel. Incluso Meritxel Serret y Toni Comín os estarán agradecidos. Yo también, ¡por descontado! Un fuerte abrazo”

Si algun dia parleu de Brusel•les, tampoc us sortirà orticària a la pell. Fins i tot la @MeritxellSerret i en @toni_comin us estaran agraïts. Jo també, per descomptat ! Forta abraçada Conseller de @cultura_cat @jmtresserras https://t.co/k7vHWP6LcD

— Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) 9 de enero de 2018