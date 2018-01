Mossos de una comisaría de Gerona empapelan su vestuario con fotos de Puigdemont

Una parte de Mossos d’Esquadra comulga con las ideas independentistas. Así lo demuestra la foto a la que ha tenido acceso OKDIARIO del vestuario de mujeres de la comisaría de Sta. Coloma de Farners (Gerona). En ella se puede apreciar como las agentes han empapelado las instalaciones con imágenes del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Unas fotos que muestran el apoyo que recibe Puigdemont por parte de la policía catalana. En esta comisaría en concreto trabajan dos de los investigados por inacción en el 1-O. Unos hechos que hacen entender el porqué de la colocación de estas imágenes en una comisaría.

Las imágenes han salido a la luz el mismo día que el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha denunciado la utilización de los Mossos “para ponerlos al servicio de un gobierno separatista”, después de que OKDIARIO desvelase el espionaje a varios altos cargos del partido en Cataluña.

Los Mossos d’Esquadra han estado en el punto de mira desde la celebración del referéndum ilegal por su cuestionable participación en impedir lo sucedido.

Esto ha provocado a su vez que aquellos agentes que no están de acuerdo con la deriva independentista que sufre el cuerpo se hayan para crear la plataforma ‘Mossos Unionistas’. De esta manera quieren hacer frente a la asociación vinculada a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que lidera el polémico Albert Donaire, como adelantó OKDIARIO.

Muchos de ellos han llegado a pedir incluso que se cree una pasarela que les permita pasar a formar parte del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de esta manera poder librarse del acoso al que están siendo sometidos en muchas ocasiones dentro de los Mossos D’Esquadra.

“Si no estás a favor de la independencia, te señalan”

Así lo aseguró un Mosso D’Esquadra que accedió a conceder una entrevista a este medio de comunicación antes de la celebración del 1-O.

“Aquí tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas. Ellos tienen libertad de expresión, pueden expresarse libremente y tú no puedes. Si lo haces, te pondrías a todo el mundo en contra. La posición fácil es no decir nada…pienso mío y ya está. Aquí no hay libertad de expresión”, contó.

“Los independentistas me han destrozado la vida”

En otra de las entrevistas que OKDIARIO realizó, en este caso a una Mosso constitucionalista, se puede observar el sometimiento al que muchos de ellos están siendo sometidos.

“Todas mis compañeras tienen colgada la estelada, la del ‘Sí’, ‘Democracia’… Todos viven ahí y tienen sus banderas. Pero yo no me atrevo todavía a colgar la española, así que yo tengo colgado el cartel de ‘en venta’”, se quejaba la entrevistada.