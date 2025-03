El socialista detenido por exhibicionismo «nadaba 10 minutos» y se pasaba horas desnudo en los vestuarios

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que se personará como acusación particular en el proceso judicial contra el ex concejal de Chiclana José Alberto Cruz, detenido por presunto exhibicionismo ante menores de edad en las piscinas municipales. El consistorio, que ha ampliado la información sobre el caso, ha explicado que el ex edil socialista iba a las instalaciones, nadaba sólo 10 minutos y luego se paseaba desnudo por los vestuarios durante horas.

José Alberto Cruz (32 años), que también es un influencer con más de 300.000 seguidores en Instagram y TikTok, fue detenido el pasado miércoles por la Policía Nacional tras la denuncia del padre de uno de los menores afectados. La noticia trascendió el sábado, cuando pasó a disposición judicial. Quedó en libertad a la espera de juicio. Ya el domingo, el edil fue cesado como responsable de Juventud, LGTBI+, Deporte, Salud y Bienestar Animal. El lunes entregó su acta de concejal.

Este martes, el delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, ha confirmado que el Ayuntamiento de Jerez se personará como acusación particular puesto que es titular de las piscinas cubiertas municipales José Laguillo, lugar de los los hechos.

El ayuntamiento ha señalado que fueron los propios menores que iban a clases de natación quienes alertaron al profesor y a un celador de la «conducta extraña de un hombre que nadaba apenas 10 minutos y que luego se paseaba durante mucho tiempo por los vestuarios», aunque entonces desconocían el cargo público que ostentaba.

Desde las piscinas municipales se instó a José Alberto Cruz a que «no acudiera más» al recinto deportivo, pero «hizo caso omiso» y se personó de nuevo «a los pocos días», momento en el que los trabajadores del centro municipal le «impidieron el acceso», añade el consistorio.

José Alberto Cruz pasó más de dos días en los calabozos, sin poder contestar al teléfono, y al salir dijo a sus compañeros de partido que había estado ingresado en el hospital. El ex concejal estaba muy bien considerado en el PSOE local, provincial y regional, tanto que fue homenajeado en el congreso del pasado 23 de febrero que designó a María Jesús Montero como nueva secretaria general del PSOE andaluz.

La Policía Nacional sigue investigando si también se produjeron hechos similares en dos centros deportivos de carácter privado de la ciudad donde también estaba inscrito José Alberto Cruz.

Tras este incidente, el ayuntamiento estudiará la forma de delimitar una zona para menores y otra para el público general en los vestuarios de las piscinas municipales