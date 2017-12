Cataluña vive este miércoles la jornada de reflexión, después de 15 días frenéticos de campaña electoral, antes de unas elecciones trascendentales que decidirán este jueves el futuro de la Comunidad autónoma y, por extensión, del conjunto de la nación. Entre las prohibiciones de la jornada de reflexión, está la de no hacer campaña y la de no pedir el voto, regulado por la Junta Electoral. Sin embargo, una vez más, la candidatura del ex presidente Carles Puigdemont se está saltando las leyes.

Así, como ha podido comprobar OKDIARIO, algunos candidatos de Junts per Catalunya y ex altos cargos institucionales hasta el cese de la actividad parlamentaria con la convocatoria de elecciones, están difundiendo a lo largo de la mañana, vía mensajería instantánea, un audio de Puigdemont desde Bruselas donde pide explícitamente el voto para su candidatura en los comicios de este jueves.

La grabación, hecha en un estudio profesional y con una gran calidad, ha sido reenviada por uno de los altos cargos imputados por la celebración del 1-O vía WhatsApp a un redactor de OKDIARIO, a las 10.01 de la mañana de este miércoles.

En ella, el ex presidente destituido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y huido a la capital belga se dirige a los votantes de la siguiente manera: “Hola, soy Carles Puigdemont. Hoy se acaba la campaña y quería agradecerte el esfuerzo de estos días. Hemos hecho una cosa increíble que es hacer una candidatura desde cero. Te has vaciado en esta campaña tan emocionante y te quiero dar las gracias sinceramente. En estas horas que quedan tenemos que hacer el esfuerzo de convencer indecisos. Seguro que conoces algunos que no lo tienen claro. Nos jugamos mucho. Hace un mes no existíamos y seremos la sorpresa de estas elecciones. Lo tengo claro esto. Pues el jueves todos a votar, a votar Junts per Catalunya y ganaremos”.