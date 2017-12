Arrimadas critica que Iceta “quiera ser presidente a toda costa” y sus continuos vetos a C’s

La candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha criticado hoy que el cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, quiera “ser presidente a toda costa”, así como sus “vetos” a la formación naranja con el “no y no”, pero confía en que a “la hora de la verdad” se sitúe al lado de Cs.

En declaraciones en la carpa que Ciudadanos ha instalado en la plaza Universidad de Barcelona, Arrimadas ha redoblado sus críticas hacia el candidato socialista en el último día de la campaña electoral de las catalanas del 21 de diciembre. “El señor Iceta se ha pasado toda la campaña vetando a Ciudadanos, vetando el acuerdo. Ha estado toda la campaña instalado en el no es no, y solamente en el sí a ser él president a toda costa. Creo que hay muchos socialistas que no entienden el veto constante de Iceta a Cs”, ha dicho Arrimadas.

La candidata ha reiterado que Ciudadanos apuesta por el acuerdo entre los partidos constitucionalistas para que haya un “cambio” en Cataluña y, en este sentido, ha dicho a Iceta que “lo importante no es quien tenga la silla presidenciable”. Por ello, Arrimadas confía en que el PSC, “a la hora de verdad”, esté “del lado de Ciudadanos” e Iceta “no intente ser presidente a toda costa”.

Una vez más, la presidenciable ha llamado a la movilización en las elecciones “especiales y decisivas” del 21D, porque la victoria puede depender “de un puñado de votos”: “Que nadie se quede en casa”, ha pedido Arrimadas.

Ha falta de dos días para los comicios, Arrimadas ha señalado que existen dos opciones: o “alargar el procés” de Puigdemont y Junqueras, o bien configurar una alternativa de gobierno liderada por Ciudadanos con un “gobierno del seny, de la reconciliación y de la prosperidad económica”. En este contexto, ha avisado de que el “procés no ha hecho todo el daño que puede hacer”, ya que otros cuatros años de proceso soberanista pueden a su juicio agravar las consecuencias sociales, políticas y económicas.

La candidata, por otro lado, ha denunciado de nuevo que esta carpa instalada en la plaza Universidad haya sido atacada hasta en cinco ocasiones, pero ha advertido de que “ninguna amenaza y ningún insulto nos van a hacer callar”.