El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que afirma que hay “un pueblo unido” frente al Gobierno “represivo” de Mariano Rajoy, a pesar de que los separatistas acudirán a las elecciones del 21-D con cuatros listas diferentes.

“Predican legalidad pero ejecutan represión y sumisión. Aún no han entendido que el anhelo de libertad de un pueblo unido y decidido no se puede enjaular, por más altos que sean los muros”, ha manifestado Puigdemont en su cuenta oficial de Twitter desde Bélgica, país al que se fugó para evitar a la justicia española.

Prediquen legalitat però executen repressió i submissió. Encara no han entès que l’anhel de llibertat d’un poble unit i decidit no es pot engabiar, per més alts que siguin els murs pic.twitter.com/7Y0RvVrBMc — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 14 de noviembre de 2017

El propio PDeCAT anunció este lunes las nuevas siglas con las que acudirá a los comicios autonómicos del 21-D: Junts per Catalunya (JUNTSxCAT). En esta nueva nomenclatura no aparece la denominación de PDeCAT, a pesar de ser el partido promotor de esta iniciativa liderada por Puigdemont.

La formación antisistema de la CUP acordó el pasado domingo presentarse también a estos comicios, a pesar de ser uno de los partidos que más destacó en público que nunca acudiría a unas elecciones en Cataluña convocadas por el Gobierno central.

Desde ERC fueron los primeros en proponer una candidatura única separatista en la que se incluyese también a la CUP y a ‘Los Comunes’. Tras la negativa de los antisistema y de los podemitas a concurrir en estas listas, ERC optó por presentarse de forma individual y sin su último socio electoral con el que conformaron Junts pel Sí: el PDeCAT.

Tras la purga del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que fuera el dirigente del partido en Cataluña, Albano Dante Fachin, las bases de la formación votaron a favor de acudir al 21-D en una candidatura conjunta con Podem: EnComúPodem-CatComú. En su programa electoral, exigirán la amnistía para los golpistas encarcelados por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos.

“Puigdemont está inhabilitado políticamente”

En el mensaje colgado por Puigdemont, aparecen varias capturas de pantalla con diferentes titulares de la entrevista de Mariano Rajoy en la COPE este martes. Eso sí, todo recortes de periódicos a favor del separatismo catalán.

En la entrevista, Rajoy ha considerado que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ex vicepresidente del Govern y líder de ERC, están “inhabilitados políticamente”, y ha señalado que tanto el presidente de la Generalitat como ERC admiten ya que lo ocurrido en Cataluña ha sido “el proceso de las grandes mentiras”.