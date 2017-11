Puigdemont se queja de que le tratan “como un traficante de drogas o un pedófilo”

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha subrayado este viernes el “abuso” al que está sometiendo el Gobierno de Mariano Rajoy a los ex miembros del Govern y ha censurado a la Unión Europea por no atender “la realidad” de Cataluña: “Merecemos respeto y ser escuchados”

“Ser tratado como un criminal, como un traficante de drogas, un pedófilo, como un asesino en serie. Creo que esto es abuso. Esto no es política, esto es utilizar a los tribunales para hacer política”, ha indicado en declaraciones a Sky News.

Puigdemont se ha mostrado muy crítico con la actitud de la Unión Europea en su respaldo al Gobierno de Mariano Rajoy y ha recriminado a las instituciones europeas que no actúen ante las “acciones autoritarias” del Ejecutivo español que, según ha indicado, también afectan a nivel europeo.

Así, ha señalado que las consecuencias económicas de la situación, con casi 2.400 empresas que han trasladado su sede desde el pasado 2 de octubre, repercuten más allá de España. “El coste económico de las acciones autoritarias en Cataluña lo pagará toda la UE, no solo Cataluña. No es muy inteligente declarar una guerra económica para luchar contra Cataluña”, ha defendido.

En esta línea, ha incidido en que “el problema” es que la Unión Europea “no reconoce la realidad” y lo que ocurre en Cataluña, aunque admite que puede no ser “agradable” sí “es real”. “Estamos todos en una situación en la que Europa puede responder a situaciones en Hungría y Polonia, pero no en Cataluña”, ha lamentado.

Merecemos respeto

Asimismo, ha reclamado “respeto” para los catalanes en su defensa de la declaración de independencia. “Merecemos respeto y ser escuchados, tal vez no entendidos, pero no solo escuchar a un lado, escuchar a todos”, ha subrayado el ex presidente del Govern.

El ex presidente catalán ha recriminado al Gobierno de Mariano Rajoy que haya “dañado la democracia” para acabar con el proceso independentista. “El Estado español ha dañado la democracia para detener la independencia porque a través de la democracia, que es lo único en lo que creemos, la realidad es innegable. Entonces tenemos que recuperar esa democracia que ha sido dañada por el Estado español”, ha defendido.

Puigdemont ha concedido esta entrevista “desde un lugar secreto” en Bruselas, donde se encuentra en libertad con medidas cautelares a la espera de que se resuelva su entrega a España en virtud de la euroórden dictada tras no presentarse a declarar en la Audiencia Nacional.

En su opinión, la acusación de rebeldía es una auténtica “locura” y responden a la “venganza”. “No soy un rebelde. No tengo el espíritu de un rebelde o el deseo de serlo. Solo quiero seguir lo que mi Parlamento ha aprobado”, ha señalado para denunciar que es “muy incómodo” el papel de “rebelde” que se le ha adjudicado.