Hacienda inicia una investigación a Xavier Trias tras descubrirse su segunda cuenta en Suiza

El ex alcalde de Barcelona y actual portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias Vidal de Llobatera, pasará por el filtro de Hacienda. Trias ocultó fondos en Suiza a través de una sociedad compartida con sus once hermanos y sus padres Juan Trias Beltrán y María Vidal de Llobatera, ambos fallecidos. Y los técnicos de la Agencia Tributaria consideran que la información aparecida, tanto ahora, como previamente en cuanto a la tenencia de cuentas en Suiza, es suficiente para abrir una investigación de oficio.

Así se lo han confirmado fuentes oficiales a OKDIARIO. Fuentes que destacan que la aparición de información en prensa relativa a estas cuentas es un dato que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar y analizar la actividad del político y sus ramificaciones financieras.

La investigación que llevarán a cabo los equipos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda se centrará no solamente en los años actuales y el patrimonio del político en estos momentos, sino también con respecto a todo el dinero que pueda estar albergado y cuyo plazo de prescripción aún no se haya cumplido.

Hay que recordar que la reforma del Código Penal ha permitido la investigación durante 10 años para los delitos fiscales de especial gravedad (los que superan los 600.000 euros). Para el resto de delitos tributarios, el plazo general de prescripción será de 5 años.

Fuentes de la Inspección Tributaria confirman que el primer paso en esta investigación será cerciorarse de si el político se ha acogido o no al sistema de regularización fiscal que se abrió en base a la amnistía fiscal.

Una sociedad en las Islas Vírgenes

La última información, descubierta por laSexta, detalla los fondos manejados por la entidad RBS Coutts Trustees Ltd., filial del banco británico Royal Bank of Scotland, a través de la sociedad familiar The JTB Family Settlement. Las iniciales JTB corresponden con las siglas del padre del político convergente, Juan Trias Beltrán.

Los fondos ocultos, además, habrían estado manejados por la familia Trias, a su vez, a través de una sociedad instrumental radicada en otro paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas. El dinero oculto en estos paraísos fiscales procedería de la venta de la empresa farmacéutica de la que era propietario el padre de Trías.

Este dinero habría permanecido oculto a la Agencia Tributaria española entre 1994 y 2008, cuando Trias fue primero conseller de Sanidad de la Generalitat (entre 1988 y 1996), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal del Ayuntamiento de Barcelona (a partir de 2003).,

Hay que recordar que El Mundo desveló ya previamente que Xavier Trias ocultó una cuenta en Suiza cuyo saldo alcanzó al menos los 12,9 millones de euros. En concreto, se trataba de la cuenta 7651162-3445.954 abierta en una oficina de la Union de Banques Suisses (UBS) en Ginebra.

El origel del dinero del político habría sido la transferencia de estos fondos a Andorra, después de que El Mundo publicara un informe de la Udef que por primera vez desvelaba la existencia de las cuentas suizas de la familia Pujol.