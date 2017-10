El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado este martes que nadie persigue al ex presidente Carles Puigdemont por sus ideas políticas, sino que deberá rendir cuentas por “haber provocado o intentar provocar un golpe de Estado” y ha acusado al ex presidente de “insultar a los catalanes”.

En declaraciones a los medios desde la sede del PP catalán, Albiol ha acusado a Puigdemont de “mentir”, “insultar” y de “provocar un conflicto social en la calle” con sus palabras desde Bruselas, que ve como una “vergüenza” y una “irresponsabilidad”.

Para Albiol, Puigdemont insulta “cuando afirma que no puede regresar a Cataluña porque su integridad física corre riesgo, como si los catalanes no independentistas fuéramos personas violentas, actuáramos como los cafres”.

“No es coherente ni serio decir que se le está persiguiendo políticamente cuando tiene a la mitad de los compañeros circulando por Barcelona sin ningún problema y su partido presentándose a los elecciones“, ha añadido Albiol en rueda de prensa.

“Le quiero decir, en nombre de todos esos hombres y mujeres no independentistas que no somos personas violentas y no queremos que nadie ensucie el nombre de España y Cataluña en el corazón de Europa“, ha exclamado.

En opinión del dirigente del PP, Puigdemont ha puesto este martes en “en riesgo la credibilidad, la recuperación económica y la confianza” en Cataluña y ha calificado de “inadmisible” que el ex presidente “intente trasladar una imagen que no obedece a la realidad”.

Además, el líder de los ‘populares’ catalanes ha recordado que Puigdemont no tiene legitimidad para hablar por el Govern porque es sólo un “ciudadano normal con problemas con la Justicia” y cree que el expresidente es “un “hombre desesperado” cuando hace un llamamiento “en nombre de un Gobierno que no existe, de hombres y mujeres iluminados”.

El ex presidente tampoco ha entendido, a juicio del dirigente ‘popular’, que el artículo 155 no es un golpe de Estado, sino una “garantía” frente a quienes han intentado saltarse el Estado de derecho.

“Si se quiere quedar en Bruselas, que se quede, si no quiere regresar a Cataluña que no regrese”, ha añadido Albiol sobre la presencia de Puigdemont y cinco de sus consellers en Bélgica, donde, ha dicho, no podían pedir asilo político porque era “imposible” que se aceptase al no darse ningún “supuesto” de este derecho.

El candidato del PPC a las elecciones del 21D ha pedido además que la historia, que ya lo está haciendo “en presente” “ponga en su sitio al ex president Puigdemont” y ha reclamado de nuevo la “máxima celeridad a la justicia para poner en su sitio al señor Puigdemont, Junqueras y a los responsables de la principal fractura de la sociedad catalana en los últimos años”.