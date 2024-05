¿Ha encontrado Marvel a su Galactus? Éste podría ser el actor que se ponga en la piel del villano

Como con cada novedad dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sabemos poco o casi nada del nuevo reboot de Los cuatro fantásticos. Una rutina habitual para el equipo de Kevin Feige que necesita un éxito con la adaptación de la familia superheroica liderada por Pedro Pascal en el papel de Reed Richards, pues ésta será una de las apuestas más grandes y arriesgadas para el estudio en 2025. Una preocupación mayor si atendemos a la nueva política estratégica del CEO de Disney, Bob Iger, quien cree que a partir de ahora se deberían estrenar un máximo de tres películas al año sobre la franquicia. Por ello y estando menos abrumados por la cantidad de historias, la información sobre los proyectos va aumentando poco a poco, y si ya sabíamos cuál era el casting principal de la adaptación que dirigirá Matt Shakman es hora de que conozcamos al que presumiblemente interpretará al todopoderoso villano Galactus.

El chileno Pascal estará acompañado por Vanessa Kirby como Sue Storm (la Mujer Invisible), Joseph Quinn interpretando a Johnny Storm (la Antorcha Humana) y a Ebon Moss-Bachrach cerrando el elenco de superhéroes como Ben Grimm (la Cosa). Además, recientemente supimos que Julia Garner daría vida a la versión femenina de Silver Surfer o Estela Plateada, como comúnmente se le ha llamado siempre en España. Esta aparición de Garner como el icónico personaje apuntaba directamente a la aparición del personaje de Galactus, pues Silver Surfer siempre ha estado ligado al Eterno como su heraldo y mensajero especial que anticipa la llegada del conocido como “el devorador de mundos”. Según varios medios norteamericanos, la producción ya tiene claro quién debe dar vida al colosal antagonista de los superhéroes.

¿Quién interpreta a Galactus?

Tras varios rumores que situaban a Javier Bardem en el papel, finalmente el encargado de ofrecer su voz y, seguramente la captura de movimientos de su rostro, será Ralph Ineson. El actor británico quizás es algo desconocido para el gran público, ya que sobre todo ha ejercido como actor secundario. Sin embargo, Ineson ha demostrado salvar desenvolverse en géneros muy diferentes, tanto en la pequeña pantalla como en el celuloide.

Comenzó destacando en la televisión de su país en los 90, compartiendo elenco con Catherine Zeta-Jones en el telefilme The Cinder Path y con Daniel Craig en Kiss and Tell. También apareció en la The Office original, aunque pronto empezaría a estar presente en películas relevantes como Desde el infierno, La bruja, La balada de Buster Scruggs, Ready Player One, La tragedia de Macbeth, El Caballero verde o El hombre del norte. La última ha sido la precuela La primera profecía, pero a finales de este año estrenará el remake de Nosferatu de Robert Eggers. La noticia de la que se hacía eco THR, anunció como añadido que Paul Walter Hauser y John Malkovich habían sido añadidos al casting para dos papeles no revelados.

El equipo de ‘Los Cuatro Fantásticos’

Shakman es el encargado de dirigir el ansiado reboot, del que de momento sólo hemos podido ver un cartel promocional por el Día de San Valentín. No obstante, este director no es ningún desconocido para la Casa de las Ideas. Él fue el director encargado de rodar la serie de Bruja Escarlata y Visión y en general, se ha pasado gran parte de su carrera dirigiendo episodios para algunas de las mejores ficciones televisivas de la historia, como House, Mad Men, Juego de Tronos, Fargo, Billions, Succession, The Boys o la reciente, Monarch: El legado de los monstruos. 2025 será su salto definitivo a la gran pantalla y al terreno del blockbuster. Estrenará la película de Los cuatro fantásticos, pero también una nueva entrega todavía sin titulo de la franquicia de Star Trek.

Contando con un guion de Jeff Kaplan, Ian Springer y Josh Friedman, se especula con que el filme esté ambientado en los años 60 de una dimensión del multiverso que diferente a la actual. Por lo que quizás la entrada de estos al UCM se de cuando Galactus termine con su versión del planeta Tierra. En principio, la cinta llegará el próximo año, donde también se estrenará Thunderbolts y Captain America: Brave New World. Blade está agenciada para la misma temporada, pero los continuos retrasos y problemas en la reproducción nos hacen pensar que terminará estrenando todavía más tarde. El estreno más cercano de Marvel en cines será Deadpool y Lobezno, el único filme que Feige ha configurado para este 2024 llegará a las salas el 25 de julio.

¡Feliz San Valentín de parte de la Primera Familia de Marvel! ❤️ Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, y Joseph Quinn son The Fantastic Four.#TheFantasticFour de Marvel Studios, llega exclusivamente a cines en julio de 2025. pic.twitter.com/lFkWdeTqqF — Marvel España (@MarvelSpain) February 14, 2024

Podremos ver a Los Cuatro Fantásticos enfrentados a Galactus en los cines el 30 de abril de 2025.