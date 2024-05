Los fans del chocolate se están volviendo locos con la novedad de Mercadona que promete ser la estrella del verano

El verano se acerca, y con él, la temporada de helados que tanto esperamos durante el año. Es el momento perfecto para que los supermercados y marcas de alimentos presenten sus novedades más frescas y apetecibles. En este contexto, Mercadona, cadena que de hecho siempre sorprende con sus helados, ha lanzado una novedad que está causando furor entre los amantes del chocolate y la crema de cacahuete: el helado Peanut Butter Cups de Hacendado. Esta novedad promete convertirse en la estrella indiscutible del verano, captando la atención de consumidores ansiosos por saborear algo único y delicioso.

Con el calor ya palpable, las redes sociales se llenan de comentarios y expectativas sobre esta delicia helada que comienza a estar presente en todas sus tiendas. Mercadona ha demostrado una vez más su habilidad para captar las tendencias del mercado y ofrecer productos que no solo satisfacen el paladar, sino que también crean un verdadero revuelo. El helado Peanut Butter Cups Hacendado no es una excepción. Su lanzamiento ha sido recibido con entusiasmo por los clientes, que no dudan en compartir su experiencia degustativa en diversas plataformas digitales y aquellos que todavía no lo han probado, salen corriendo en su busca.

La novedad de Mercadona para amantes del chocolate

El nuevo helado Peanut Butter Cups Hacendado es el helado que muchos de los clientes de Mercadona llevaban tiempo esperando. Se trata de un helado a base de crema de cacahuete con tartaletas cubiertas de chocolate rellenas de manteca de cacahuete. Con esta descripción que ofrece Mercadona, queda claro que la base de inspiración para elaborar dicho helado no es otro que las chocolatinas Reese´s que no sólo son famosas en su país de origen, Estados Unidos, sino que son conocidas en todo el mundo y también en España.

De este modo, y tras dejar a todo el mundo con la boca abierta cuando decidió lanzar su helado Biscuit con sabor a galleta Lotus, ahora Mercadona nos sorprende todavía más con una delicia especialmente dedicada a los amantes del chocolate, y también como no, para quienes no se resisten a la crema de cacahuete.

Quienes ya lo han probado, aseguran que está delicioso y no es para menos, ya que se trata de un helado que combina la suavidad de la crema de cacahuete con el crujiente placer de las tartaletas de chocolate, creando un contraste perfecto en cada bocado. Cada tarro contiene 500 ml de helado y se vende a un precio de 3,15 euros, lo cual lo hace accesible para todos los bolsillos.

El helado más viral en las redes sociales

Como señalamos, los consumidores que ya han tenido el placer de probar este helado señalan que su sabor está claramente inspirado en las chocolatinas Reese’s, que resultan un perfecta combinación de chocolate y crema de cacahuete. Pero no solo eso, otros aficionados al helado han comparado el Helado Peanut Butter Cups de Hacendado con la versión de Ben & Jerry’s, destacando su capacidad para igualar e incluso superar en algunos aspectos al famoso heladero americano en términos de sabor y textura.

Una de las cuentas de TikTok e Instagram que no ha dudado a la hora de probar este helado ha sido la de @cookcineme, y lo cierto es que su valoración no puede ser más clara, ya que aseguran no sólo que está bueno sino que además es mejor que el de Lotus, y como nota final le dan nada más y nada menos que un 9.5.

Valoraciones como está ha provocado que muchos ya busquen el Helado Peanut Butter Cups de Hacendado en su Mercadona más cercano, pero tenemos que decir que por el momento se vende en Valencia aunque por el éxito que está teniendo es de esperar que antes de que llegue el verano ya lo podamos encontrar en todos los Mercadona.

Ingredientes y valores nutricionales

El helado se compone de ingredientes como leche desnatada, azúcar, nata, pasta de cacahuete, aceite de coco, yema de huevo, cacahuetes, harina de cacahuete, y diversos aditivos que aseguran su textura suave y cremosa. Desde el punto de vista nutricional, cada 100 gramos del helado contiene 289 kcal, destacando su contenido en grasas saturadas y azúcares.

Usos en recetas refrescantes

Además de disfrutarlo directamente del tarro, el helado Peanut Butter Cups Hacendado ofrece múltiples posibilidades en la cocina. Puede ser un complemento excelente para batidos de verano, añadiendo una textura rica y sabrosa. También se puede usar como base para tartas heladas o incluso como un ingrediente sorpresa en postres más elaborados.

Con todas estas características, no es de extrañar que el helado Peanut Butter Cups de Hacendado se esté posicionando como la estrella del verano en Mercadona. Ya sea por su sabor único, su calidad, o su precio competitivo, este producto es definitivamente una prueba más del compromiso de Mercadona por satisfacer y deleitar a sus clientes.